11
o
بيروت
10
o
طرابلس
10
o
صور
10
o
جبيل
9
o
صيدا
9
o
جونية
7
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
4
o
بشري
5
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وزير الدفاع الأميركي يصف السعودية بالشريك "العظيم"
Lebanon 24
24-02-2025
|
23:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الاثنين، إن المملكة العربية السعودية، شريك عظيم للولايات المتحدة.
وخلال استقباله نظيره السعودي خالد بن سلمان، أكد هيغسيث، أن العلاقة مع المملكة تشكل مركز ثقل مهم في منطقة مضطربة.
Advertisement
قال أيضا إن "سياسة أميركا أولا، لا تعني التخلي عن الشركاء".
وفي رد على سؤال حول إمكانية أن تقدم الولايات المتحدة الدعم للمملكة في حال تعرضها لاعتداء من إيران أو وكلائها قال هيغسيث إن "الأمر سيشكل محور بحث خلال اللقاء".
ووصف الوزير الأميركي إيران بـ"مصدر قلق كبير في المنطقة".
من جهته، قال وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، إن "العلاقة مع واشنطن لطالما كانت حيوية، وهي أكثر أهمية في هذه المرحلة، خصوصا في ظل الاضطرابات التي تعيشها المنطقة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من دون ماكياج ومُتعبة جداً.. صورة للفنانة إليسا تُثير الجدل شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
من دون ماكياج ومُتعبة جداً.. صورة للفنانة إليسا تُثير الجدل شاهدوا كيف بدت
04:18 | 2025-02-24
24/02/2025 04:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أول فيديو لـ"أبو علي" مرافق نصرالله بعد التشييع.. ماذا قال؟
Lebanon 24
أول فيديو لـ"أبو علي" مرافق نصرالله بعد التشييع.. ماذا قال؟
12:06 | 2025-02-24
24/02/2025 12:06:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وصلت.. "حزب الله" يتلقى رسالة إسرائيلية!
Lebanon 24
وصلت.. "حزب الله" يتلقى رسالة إسرائيلية!
14:30 | 2025-02-24
24/02/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بروب الاستحمام.. ابنة هيفا وهبي تلفت الأنظار وتغيير كبير في وجهها! (صور)
Lebanon 24
بروب الاستحمام.. ابنة هيفا وهبي تلفت الأنظار وتغيير كبير في وجهها! (صور)
02:44 | 2025-02-24
24/02/2025 02:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إقفال المدارس بسبب العاصفة "آدم".. بيان عاجل لوزارة التربية
Lebanon 24
عن إقفال المدارس بسبب العاصفة "آدم".. بيان عاجل لوزارة التربية
15:51 | 2025-02-24
24/02/2025 03:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:52 | 2025-02-25
اليوم.. بدء محاكمة 4 متهمين بالانتماء لحركة حماس في ألمانيا
01:37 | 2025-02-25
خلال 48 ساعة.. إسرائيل ستفرج عن 301 من الأسرى الفلسطينيين مقابل جثتين
01:16 | 2025-02-25
كيم جونغ أون: الأسلحة دون أيديولوجية مجرد "قطع حديدية"
01:11 | 2025-02-25
حول إعادة إعمار أوكرانيا.. ترامب يرد على سؤال "غريب"
00:56 | 2025-02-25
بمشاركة أكثر من 600 شخص.. مؤتمر الحوار الوطني ينطلق اليوم بسوريا
00:47 | 2025-02-25
إحباط مخطط "تفجيرات إرهابية عن بعد" في المغرب
فيديو
"شواطئ المريخ".. سر مذهل عن الكوكب الأحمر! (فيديو)
Lebanon 24
"شواطئ المريخ".. سر مذهل عن الكوكب الأحمر! (فيديو)
00:10 | 2025-02-25
25/02/2025 09:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة له بعد سقوط نظام الأسد.. شاهدوا ماذا قال الفنان علي الديك عن سوريا (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة له بعد سقوط نظام الأسد.. شاهدوا ماذا قال الفنان علي الديك عن سوريا (فيديو)
23:37 | 2025-02-24
25/02/2025 09:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
Lebanon 24
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
07:52 | 2025-02-23
25/02/2025 09:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24