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عربي-دولي

وزير الدفاع الأميركي يصف السعودية بالشريك "العظيم"

Lebanon 24
24-02-2025 | 23:53
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قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الاثنين، إن المملكة العربية السعودية، شريك عظيم للولايات المتحدة.

وخلال استقباله نظيره السعودي خالد بن سلمان، أكد هيغسيث، أن العلاقة مع المملكة تشكل مركز ثقل مهم في منطقة مضطربة.
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قال أيضا إن "سياسة أميركا أولا، لا تعني التخلي عن الشركاء".

وفي رد على سؤال حول إمكانية أن تقدم الولايات المتحدة الدعم للمملكة في حال تعرضها لاعتداء من إيران أو وكلائها قال هيغسيث إن "الأمر سيشكل محور بحث خلال اللقاء".

ووصف الوزير الأميركي إيران بـ"مصدر قلق كبير في المنطقة".

من جهته، قال وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، إن "العلاقة مع واشنطن لطالما كانت حيوية، وهي أكثر أهمية في هذه المرحلة، خصوصا في ظل الاضطرابات التي تعيشها المنطقة".
 
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