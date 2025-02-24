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وفد من الحزب الحاكم في كوريا الشمالية يزور موسكو

Lebanon 24
24-02-2025 | 23:54
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وصل وفد رفيع المستوى من حزب العمال الكوري الشمالي إلى موسكو بدعوة من الحزب الحاكم في روسيا، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ اليوم الثلاثاء.


وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الوفد بقيادة عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب ري هي-يونغ، وصل إلى موسكو في اليوم السابق بدعوة من حزب "روسيا الموحدة".
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وأضافت الوكالة أن عضو مكتب المجلس الأعلى لحزب "روسيا الموحدة" ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية للحزب أندريه كليموف، وأعضاء آخرين من قيادة الحزب، بالإضافة إلى سفير كوريا الشمالية في موسكو شين هونغ تشول ومسؤولين في السفارة، كانوا في استقبال الوفد لدى وصوله إلى المطار، دون ذكر مزيد من المعلومات.

ومنذ إبرام معاهدة الدفاع المشترك العام الماضي، عززت بيونغ يانغ وموسكو التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والاقتصاد والرياضة ومختلف المجالات الأخرى. (روسيا اليوم)
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