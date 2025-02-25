البيت الأبيض: واشنطن تأمل بلقاء ترامب مع بوتين وزيلينسكي قريبا جدا

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الولايات المتحدة تأمل بأن يلتقي الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس فلاديمير بوتين وكذلك مع فلاديمير زيلينسكي قريبا جدا.وأضافت في حديث لقناة فوكس نيوز: "نتوقع أن تتم هذه اللقاءات قريبا جدا، خاصة مع الرئيس زيلينسكي".وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن ترامب، يريد أن يتم التوقيع على صفقة المعادن الأرضية النادرة بين كييف وواشنطن.وقالت: "يتوقع الرئيس ترامب أن يوقع زيلينسكي على هذه الصفقة. سيكون هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به، لتعويض ما قدمه دافعو الضرائب الأمريكيون لأوكرانيا. لولا الأميركيين، لما كانت أوكرانيا موجودة كدولة، والرئيس ترامب يفهم ذلك جيدا".وفي أوائل شباط الجاري أعلن ترامب، أن واشنطن مهتمة بالحصول على المعادن الأرضية النادرة من أوكرانيا.ولاحقا قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن صفقة المعادن الأساسية والأتربة النادرة ستضمن استعادة الشعب الأمريكي لعشرات المليارات من الدولارات والمعدات العسكرية المرسلة لأوكرانيا.وفي 12 شباط، قام وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بتسليم زيلينسكي في كييف نص اتفاق المعادن. لكن زيلينسكي الذي كان قد أعلن سابقا استعداد لإبرام الاتفاق، رفض التوقيع على الوثيقة، سواء خلال اجتماع مع بيسنت أو لاحقا في ميونيخ خلال اجتماع مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. وبرر زيلينسكي رفضه، بأن النسخة المقترحة لا تحتوي على الضمانات الأمنية.من جانبه مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، أكد في 21 شباط أن زيلينسكي سيوقع اتفاقا مع الولايات المتحدة في المستقبل القريب.وبعد ذلك، قالت مصادر في مكتب زيلينسكي لوسائل الإعلام الأوكرانية إن الوثيقة لا تزال تحتاج لبعض التعديلات، وقال زيلينسكي نفسه في مؤتمر صحفي يوم 23 فبراير إنه "لا يريد التوقيع" على الاتفاقية مع الولايات المتحدة، لأن 10 أجيال من الأوكرانيين ستدفع ثمنها لاحقا. (روسيا اليوم)