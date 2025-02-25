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عربي-دولي

في هضبة الجولان.. الجيش الإسرائيلي يعترض هدفا جويا

Lebanon 24
25-02-2025 | 02:19
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قال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إنه اعترض ما يشتبه في أنه هدف جوي في منطقة هضبة الجولان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في الواقعة.

ونقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أن صافرات الإنذار دوت في جنوب هضبة الجولان بعد شكوك بتسلل طائرات مسيرة، وأن الجيش الإسرائيلي أطلق صواريخ اعتراضية تجاه الأهداف الجوية.
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وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، بحسب مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن دوي صافرات الإنذار سمع في مناطق "يونتان" و "رمات مجشيميم" جنوبي الجولان. (سكاي نيوز)
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