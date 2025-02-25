12
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
7
o
بشري
6
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الاتحاد الأوروبي: تعليق العقوبات عن 6 كيانات سورية منها البنك المركزي
Lebanon 24
25-02-2025
|
02:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الاتحاد الأوروبي إنه علق العقوبات عن 6 كيانات سورية منها البنك المركزي، مشيرا إلى أن تخفيف العقوبات عن دمشق يهدف لتشجيع الانتقال السياسي.
وأضاف الاتحاد" هدفنا عودة السوريين إلى بلادهم بعد تخفيف العقوبات عن سوريا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: ندرس تعليق بعض العقوبات على سوريا قريبا
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: ندرس تعليق بعض العقوبات على سوريا قريبا
25/02/2025 12:17:15
25/02/2025 12:17:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السورية: نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر إليها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات على سوريا لمدة عام واحد
Lebanon 24
وزير الخارجية السورية: نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر إليها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات على سوريا لمدة عام واحد
25/02/2025 12:17:15
25/02/2025 12:17:15
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة البنك المركزي الأوروبي: 2,4% نسبة التضخم في دول الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
رئيسة البنك المركزي الأوروبي: 2,4% نسبة التضخم في دول الاتحاد الأوروبي
25/02/2025 12:17:15
25/02/2025 12:17:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: تخفيف العقوبات عن سوريا يهدف لتشجيع الانتقال السياسي
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: تخفيف العقوبات عن سوريا يهدف لتشجيع الانتقال السياسي
25/02/2025 12:17:15
25/02/2025 12:17:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
الاتحاد
الأوروبي:
تعليق
العقوبات
كيانات
سورية
البنك
المركزي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أول فيديو لـ"أبو علي" مرافق نصرالله بعد التشييع.. ماذا قال؟
Lebanon 24
أول فيديو لـ"أبو علي" مرافق نصرالله بعد التشييع.. ماذا قال؟
12:06 | 2025-02-24
24/02/2025 12:06:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وصلت.. "حزب الله" يتلقى رسالة إسرائيلية!
Lebanon 24
وصلت.. "حزب الله" يتلقى رسالة إسرائيلية!
14:30 | 2025-02-24
24/02/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إقفال المدارس بسبب العاصفة "آدم".. بيان عاجل لوزارة التربية
Lebanon 24
عن إقفال المدارس بسبب العاصفة "آدم".. بيان عاجل لوزارة التربية
15:51 | 2025-02-24
24/02/2025 03:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الـ"50 دولاراً" في لبنان.. هذا آخر خبر
Lebanon 24
عن الـ"50 دولاراً" في لبنان.. هذا آخر خبر
13:30 | 2025-02-24
24/02/2025 01:30:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يكشف عدد المشاركين بتشييع نصرالله.. ما حقيقة رقم الـ1.4 مليون؟
Lebanon 24
تقريرٌ يكشف عدد المشاركين بتشييع نصرالله.. ما حقيقة رقم الـ1.4 مليون؟
11:15 | 2025-02-24
24/02/2025 11:15:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:10 | 2025-02-25
سماع أصوات إنفجارات في إسرائيل.. وتوضيح من جيش العدوّ
05:03 | 2025-02-25
السيسي جدد تأكيد رفض القاهرة لمقترحات تهجير الشعب الفلسطيني
04:19 | 2025-02-25
الفاتيكان عن حالة البابا فرنسيس في المستشفى: "حصل على قسط كبير من الراحة"
03:30 | 2025-02-25
الـ"Middle East Eye": عودة ترامب إلى"الضغوط القصوى" على إيران محكوم عليها بالفشل
03:26 | 2025-02-25
فرنسا مُستعدة لنشر طائرات حربية تحمل ذخائر نووية في ألمانيا
03:24 | 2025-02-25
لافروف يتوجه إلى طهران اليوم في زيارة عمل
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لوقائع جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لوقائع جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة
04:22 | 2025-02-25
25/02/2025 12:17:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"شواطئ المريخ".. سر مذهل عن الكوكب الأحمر! (فيديو)
Lebanon 24
"شواطئ المريخ".. سر مذهل عن الكوكب الأحمر! (فيديو)
00:10 | 2025-02-25
25/02/2025 12:17:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة له بعد سقوط نظام الأسد.. شاهدوا ماذا قال الفنان علي الديك عن سوريا (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة له بعد سقوط نظام الأسد.. شاهدوا ماذا قال الفنان علي الديك عن سوريا (فيديو)
23:37 | 2025-02-24
25/02/2025 12:17:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24