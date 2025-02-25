الاتحاد الأوروبي: تعليق العقوبات عن 6 كيانات سورية منها البنك المركزي

قال الاتحاد الأوروبي إنه علق العقوبات عن 6 كيانات سورية منها البنك المركزي، مشيرا إلى أن تخفيف العقوبات عن دمشق يهدف لتشجيع الانتقال السياسي.



وأضاف الاتحاد" هدفنا عودة السوريين إلى بلادهم بعد تخفيف العقوبات عن سوريا".

Advertisement