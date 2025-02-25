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إقتصاد

الاتحاد الأوروبي: تعليق العقوبات عن 6 كيانات سورية منها البنك المركزي

Lebanon 24
25-02-2025 | 02:39
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قال الاتحاد الأوروبي إنه علق العقوبات عن 6 كيانات سورية منها البنك المركزي، مشيرا إلى أن تخفيف العقوبات عن دمشق يهدف لتشجيع الانتقال السياسي.

وأضاف الاتحاد" هدفنا عودة السوريين إلى بلادهم بعد تخفيف العقوبات عن سوريا".
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