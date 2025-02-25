لافروف يتوجه إلى طهران اليوم في زيارة عمل

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزير سيرغي لافروف سيتوجه إلى إيران في زيارة عمل اليوم 25 شباط، حيث سيجري محادثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة: "في الخامس والعشرين من فبراير، سيزور وزير الخارجية سيرغي لافروف طهران بدعوة من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي. وسيناقش الوزيران بشكل مفصل أجندة العلاقات الثنائية الروسية-الإيرانية، التي وصلت رسميا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بعد توقيع معاهدة حكومية جديدة في موسكو في 17 كانون الثاني."وأشارت الخارجية الروسية إلى أن المحادثات ستتمحور بشكل خاص حول تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المتبادل المنفعة في إطار تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية في مجالات الطاقة والنقل. (روسيا اليوم)