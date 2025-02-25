فرنسا مُستعدة لنشر طائرات حربية تحمل ذخائر نووية في ألمانيا

Advertisement

أوردت صحيفة "ديلي تيلغراف" Daily Telegraph البريطانية، استناداً إلى مصادر، أن فرنسا أبدت استعدادها لنشر طائرات حربية تحمل ذخائر نووية في ألمانيا، إذا اتخذت الولايات المتحدة قراراً بسحب قواتها من أوروبا.وبحسب الصحيفة، أشار مسؤول فرنسي لم يُكشف عن اسمه إلى أن نشر عدد من المقاتلات الفرنسية المزودة بأسلحة نووية على الأراضي الألمانية، لن يكون صعباً، ووفقاً له يمكن لهذا الأمر أن يكون "رسالة قوية" لروسيا.من جانبهم، أشار دبلوماسيون ألمان فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم إلى أن هذه الخطوة من قبل السلطات الفرنسية قد تدفع قيادة المملكة المتحدة إلى السير على خطاها.وأضافت الصحيفة أن مرشح المستشارية من كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي، المرشح المحتمل لرئاسة الحكومة فريدريش ميرتس، الذي يدافع عن "استقلال" أوروبا عن الولايات المتحدة، يدعو كل من المملكة المتحدة وفرنسا إلى توسيع استخدام ترسانتهما النووية للدفاع عن المنطقة.وكان ميرتس قد أعرب في مقابلة مع قناة "زد دي إف" عن شكوكه في أن الولايات المتحدة تحت رئاسة دونالد ترامب ستفي بشكل كامل بالتزامها بالدفاع المشترك بموجب معاهدة شمال الأطلسي، وذكر أن على الأوروبيين أن "يبذلوا جهوداً كبيرة ليكونوا قادرين على الدفاع عن شبه قارتهم على الأقل".وفي 20 شباط الجاري ذكرت شبكة "إن بي سي" NBC استناداً إلى مصادرها أن الولايات المتحدة تفكر في تقليص وجودها العسكري بأوروبا. (العربية)