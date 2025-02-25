سماع أصوات إنفجارات في إسرائيل.. وتوضيح من جيش العدوّ

بعد أنباء عن أصوات انفجارات وسط إسرائيل، أكد الجيش الاسرائيلي أن السبب تدريبات لسلاح الجو الإسرائيلي.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "ليس هناك ما يدعو للقلق".