12
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
9
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
سماع أصوات إنفجارات في إسرائيل.. وتوضيح من جيش العدوّ
Lebanon 24
25-02-2025
|
05:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد أنباء عن أصوات انفجارات وسط إسرائيل، أكد الجيش الاسرائيلي أن السبب تدريبات لسلاح الجو الإسرائيلي.
وأضاف الجيش الإسرائيلي: "ليس هناك ما يدعو للقلق".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الاسرائيلي يؤكد بعد أنباء عن أصوات انفجارات وسط إسرائيل: السبب تدريبات لسلاح الجو الإسرائيلي وليس هناك ما يدعو للقلق
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي يؤكد بعد أنباء عن أصوات انفجارات وسط إسرائيل: السبب تدريبات لسلاح الجو الإسرائيلي وليس هناك ما يدعو للقلق
25/02/2025 14:50:37
25/02/2025 14:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: سكان وسط البلاد يبلغون عن "انفجارات قوية" الآن
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: سكان وسط البلاد يبلغون عن "انفجارات قوية" الآن
25/02/2025 14:50:37
25/02/2025 14:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة الأميركية في إسرائيل: نحظر على موظفينا وأسرهم استخدام النقل العام والقطارات 14 يوما عقب انفجارات الأمس
Lebanon 24
السفارة الأميركية في إسرائيل: نحظر على موظفينا وأسرهم استخدام النقل العام والقطارات 14 يوما عقب انفجارات الأمس
25/02/2025 14:50:37
25/02/2025 14:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سلسلة الانفجارات في قرب تل أبيب.. الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيمات بالضفة ويدفع 3 كتائب إضافية (فيديو)
Lebanon 24
بعد سلسلة الانفجارات في قرب تل أبيب.. الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيمات بالضفة ويدفع 3 كتائب إضافية (فيديو)
25/02/2025 14:50:37
25/02/2025 14:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل
انفجار
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أول فيديو لـ"أبو علي" مرافق نصرالله بعد التشييع.. ماذا قال؟
Lebanon 24
أول فيديو لـ"أبو علي" مرافق نصرالله بعد التشييع.. ماذا قال؟
12:06 | 2025-02-24
24/02/2025 12:06:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وصلت.. "حزب الله" يتلقى رسالة إسرائيلية!
Lebanon 24
وصلت.. "حزب الله" يتلقى رسالة إسرائيلية!
14:30 | 2025-02-24
24/02/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من الخلافات بينهما.. نادين الراسي تلتقي صدفة طليقها جيسكار ابي نادر شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من الخلافات بينهما.. نادين الراسي تلتقي صدفة طليقها جيسكار ابي نادر شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
01:54 | 2025-02-25
25/02/2025 01:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الـ"50 دولاراً" في لبنان.. هذا آخر خبر
Lebanon 24
عن الـ"50 دولاراً" في لبنان.. هذا آخر خبر
13:30 | 2025-02-24
24/02/2025 01:30:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إقفال المدارس بسبب العاصفة "آدم".. بيان عاجل لوزارة التربية
Lebanon 24
عن إقفال المدارس بسبب العاصفة "آدم".. بيان عاجل لوزارة التربية
15:51 | 2025-02-24
24/02/2025 03:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:40 | 2025-02-25
هذه جنسية مهاجمي القنصلية الروسية في مارسيليا
07:28 | 2025-02-25
رئيس البحوث الفلكية يوضح: مصر آمنة
07:21 | 2025-02-25
في كوريا الجنوبية.. قتلى وجرحى في انهيار جسر قيد الإنشاء (فيديو)
07:18 | 2025-02-25
الشيباني: العقوبات المفروضة على سوريا لم تعد في محلّها
07:14 | 2025-02-25
إيران تتوعد بـ"رد حازم" على أي اعتداء
07:03 | 2025-02-25
قوة أميركية تقتحم مطار النجف.. وتفاصيل تكشف عن السبب
فيديو
"شواطئ المريخ".. سر مذهل عن الكوكب الأحمر! (فيديو)
Lebanon 24
"شواطئ المريخ".. سر مذهل عن الكوكب الأحمر! (فيديو)
00:10 | 2025-02-25
25/02/2025 14:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة له بعد سقوط نظام الأسد.. شاهدوا ماذا قال الفنان علي الديك عن سوريا (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة له بعد سقوط نظام الأسد.. شاهدوا ماذا قال الفنان علي الديك عن سوريا (فيديو)
23:37 | 2025-02-24
25/02/2025 14:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
Lebanon 24
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
07:52 | 2025-02-23
25/02/2025 14:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24