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سماع أصوات إنفجارات في إسرائيل.. وتوضيح من جيش العدوّ

Lebanon 24
25-02-2025 | 05:10
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بعد أنباء عن أصوات انفجارات وسط إسرائيل، أكد الجيش الاسرائيلي أن السبب تدريبات لسلاح الجو الإسرائيلي.
 
وأضاف الجيش الإسرائيلي: "ليس هناك ما يدعو للقلق". 
 
 
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