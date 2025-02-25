Advertisement

عربي-دولي

مقتل عنصر أمنيّ في هجوم شنّته مجموعة تابعة للأسد

Lebanon 24
25-02-2025 | 05:15
A-
A+
Doc-P-1325456-638760828459990194.jpg
Doc-P-1325456-638760828459990194.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قتل عنصر من قوات الأمن السورية وأصيب آخران إثر هجوم مسلح شنته مجموعة تابعة لفلول نظام الأسد في منطقة القابون في دمشق، فيما أعلنت مديرية أمن المحافظة عن إلقاء القبض على أفراد المجموعة المسلحة.

ونقلت وكالة "سانا" السورية للأنباء اليوم الثلاثاء عن مدير أمن محافظة دمشق المقدم عبد الرحمن الدباغ قوله إنه "خلال تجول إحدى دوريات الأمن ليلاً في حي تشرين في منطقة القابون في العاصمة دمشق، تعرضت الدورية لهجوم مسلح وإطلاق نار مباشر من قبل مجموعة تتبع لفلول النظام البائد".
Advertisement

وأوضح الدباغ، وفق ما نشرته قناة وزارة الداخلية، أن الهجوم المسلح أسفر عن مقتل أحد عناصر الدورية وإصابة اثنين آخرين، مضيفاً: "إثر الهجوم المسلح وعلى الفور، توجهت قوة أمنية لتعزيز الدورية والتعامل مع التهديد، حيث اشتبكت مع المجموعة المسلحة، وتمكنت من القبض على أفرادها".

وأشار الدباغ إلى أن "رئيس العصابة يُدعى فوزي ليلى، وهو أحد عناصر الأمن العسكري في النظام البائد، وسيتم تحويل العصابة إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل". (العربية)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:40 | 2025-02-25
07:28 | 2025-02-25
07:21 | 2025-02-25
07:18 | 2025-02-25
07:14 | 2025-02-25
07:03 | 2025-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24