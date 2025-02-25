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عربي-دولي
مقتل عنصر أمنيّ في هجوم شنّته مجموعة تابعة للأسد
Lebanon 24
25-02-2025
|
05:15
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قتل عنصر من قوات الأمن السورية وأصيب آخران إثر هجوم مسلح شنته مجموعة تابعة لفلول نظام الأسد في منطقة القابون في دمشق، فيما أعلنت مديرية أمن المحافظة عن إلقاء القبض على أفراد المجموعة المسلحة.
ونقلت وكالة "سانا" السورية للأنباء اليوم الثلاثاء عن مدير أمن محافظة دمشق المقدم عبد الرحمن الدباغ قوله إنه "خلال تجول إحدى دوريات الأمن ليلاً في حي تشرين في منطقة القابون في العاصمة دمشق، تعرضت الدورية لهجوم مسلح وإطلاق نار مباشر من قبل مجموعة تتبع لفلول النظام البائد".
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وأوضح الدباغ، وفق ما نشرته قناة وزارة الداخلية، أن الهجوم المسلح أسفر عن مقتل أحد عناصر الدورية وإصابة اثنين آخرين، مضيفاً: "إثر الهجوم المسلح وعلى الفور، توجهت قوة أمنية لتعزيز الدورية والتعامل مع التهديد، حيث اشتبكت مع المجموعة المسلحة، وتمكنت من القبض على أفرادها".
وأشار الدباغ إلى أن "رئيس العصابة يُدعى فوزي ليلى، وهو أحد عناصر الأمن العسكري في النظام البائد، وسيتم تحويل العصابة إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل". (العربية)
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