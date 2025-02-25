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عربي-دولي
الكرملين: الولايات المتحدة تتخذ موقفاً أكثر توازناً لحلّ الصراع مع اوكرانيا
Lebanon 24
25-02-2025
|
05:26
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أعلن الكرملين أنه يرى فرصاً للتعاون مع الولايات المتحدة في ما يتعلق باحتياطات روسيا الكبيرة من المعادن النادرة ذات الأهمية الإستراتيجية، بحسب وكالة "فرانس برس".
أضاف الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحافي: "هناك آفاق واسعة جدا تفتح في هذا المجال"، مشيرا إلى أن "الأميركيين يحتاجون إلى معادن نادرة. لدينا كمية كبيرة منها".
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كما أشاد الكرملين بـ"الموقف المتوازن" لواشنطن بعدما صوتت الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ضد قرار أعدته كييف والأوروبيون يدين الهجوم الروسي في أوكرانيا.
وقال بيسكوف : "إن الولايات المتحدة تتخذ موقفا أكثر توازنا يهدف إلى محاولة حل الصراع الأوكراني. ونحن نرحب بذلك".
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