Advertisement

عربي-دولي

الكرملين: الولايات المتحدة تتخذ موقفاً أكثر توازناً لحلّ الصراع مع اوكرانيا

Lebanon 24
25-02-2025 | 05:26
A-
A+
Doc-P-1325466-638760834335303189.jpeg
Doc-P-1325466-638760834335303189.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الكرملين أنه يرى فرصاً للتعاون مع الولايات المتحدة في ما يتعلق باحتياطات روسيا الكبيرة من المعادن النادرة ذات الأهمية الإستراتيجية، بحسب وكالة "فرانس برس".

أضاف الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحافي: "هناك آفاق واسعة جدا تفتح في هذا المجال"، مشيرا إلى أن "الأميركيين يحتاجون إلى معادن نادرة. لدينا كمية كبيرة منها".
Advertisement

كما أشاد الكرملين بـ"الموقف المتوازن" لواشنطن بعدما صوتت الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ضد قرار أعدته كييف والأوروبيون يدين الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وقال بيسكوف : "إن الولايات المتحدة تتخذ موقفا أكثر توازنا يهدف إلى محاولة حل الصراع الأوكراني. ونحن نرحب بذلك".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:40 | 2025-02-25
07:28 | 2025-02-25
07:21 | 2025-02-25
07:18 | 2025-02-25
07:14 | 2025-02-25
07:03 | 2025-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24