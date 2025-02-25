مؤتمر الحوار الوطني السوري ... أحزاب كردية تنتقد "التمثيل الشكلي"

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انتقدت أحزاب من الإدارة الذاتية الكردية التمثيل "الشكلي" في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي يعقد الثلاثاء في دمشق، معتبرة أنه لا يمثل "حقيقة المكونات السورية".وجاء في بيان وقعه 35 حزبا كرديا أن "مؤتمر الحوار الوطني الحقيقي يجب أن يكون شاملا".وتابع "أما المؤتمرات التي تعقد بتمثيل شكلي لأفراد لا يعكسون حقيقة المكونات السورية، فلا معنى ولا قيمة لمخرجاته، وهي غير مجدية، ولن تسهم في إيجاد حلول فعلية للأزمة التي تعاني منها البلاد".وبدأت الثلاثاء فعاليات مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي أطلقته السلطات الجديدة في إطار مساعيها لإدارة المرحلة الانتقالية.وفي افتتاح المؤتمر، شدد الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع على وحدة سوريا و"احتكار" السلاح بيد الدولة. وأكد كذلك العمل على تشكيل هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية في البلاد.وقال الشرع في كلمة من قصر الشعب أمام المئات من المشاركين في المؤتمر "وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية بل هو واجب وفرض"، مشددا على أن "سوريا لا تقبل القسمة فهي كلّ متكامل وقوتها في وحدتها".وكانت الإدارة السورية الجيديدة قد حتت كل الفصائل المسلحة ومن بينها قوات سوريا الديموقراطية التي يشكل الأكراد عمادها، على تسليم أسلحتها ورفضوا فكرة الحكم الذاتي الكردي.وتشن فصائل سورية مدعومة من تركيا هجمات على مواقع قوات سوريا الديموقراطية في شمال سوريا منذ نوفمبر، في غياب أي مؤشرات إلى تراجعها.ويشارك في المؤتمر ممثلون عن المجتمع المدني وعن الطوائف وشخصيات معارضة وفنانون. ولم تتلق الإدارة الذاتية الكردية وذراعها العسكرية قوات سوريا الديمقراطية دعوة للمشاركة في المؤتمر، وفق ما أعلن المنظمون في وقت سابق، باعتبار أنه لم تتم دعوة أي كيانات او تشكيلات عسكرية ما زالت تحتفظ بسلاحها.