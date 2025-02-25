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عربي-دولي

بالفيديو.. سجال بين ترامب وماكرون مباشرة على الهواء!

Lebanon 24
25-02-2025 | 06:45
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علق إيلون ماسك كبير مستشاري الرئيس الأميركي، على لقاء دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض، الذي شهد سجالا غير معتاد على الهواء بين الزعيمين.

وكتب ماسك في منشور على  منصة "إكس" أرفقه بفيديو من لقاء ترامب وماكرون: "رئيس عظيم".

ويأتي تعليق ماسك بعد السجال الذي أثارته مقاطعة ماكرون لنظيره الأميركي خلال لقائهما في البيت الأبيض، وذلك أثناء حديث ترامب عن طبيعة الدعم الأوروبي لأوكرانيا.

ورفض ماكرون تصريح ترامب، بأن أوروبا تقرض أوكرانيا أموالا، موضحا كيف قدم الاتحاد الأوروبي الأموال.

واعتبر ترامب أن أوروبا تقدم قروضا لأوكرانيا وتستعيد أموالها لاحقا، بينما الولايات المتحدة لا تستعيد ما تنفقه.

وردا على ذلك قال ماكرون: "لا، في الواقع، لكي أكون صريحا، لقد دفعنا 60% من إجمالي المبلغ، وكان الأمر أشبه بالقروض والضمانات والمنح الأميركية، وقد قدمنا أموالا فعلية للتوضيح".
 
وبعدها ضرب ترامب بيده على ركبة ماكرون وبابتسامة وصفت بـ"الساخرة" قال: "حسنا إذا كنت تصدق ذلك، فلا بأس بالنسبة لي. إنهم يستعيدون أموالهم، ونحن لا نستعيدها. لكننا نستعيدها الآن". (سكاي نيوز)
 
 
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