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عربي-دولي

رئيس البحوث الفلكية يوضح: مصر آمنة

Lebanon 24
25-02-2025 | 07:28
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تصدرت كلمة "زلزال" تريند محركات البحث في مصر بعد تسجيل هزة أرضية بقوة 1.76 على مقياس ريختر في الصحراء الغربية، على بعد 6 كيلومترات شمال غرب حلوان اليوم الثلاثاء.
 
وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية عدم وجود أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات نتيجة هذه الهزة، رغم شعور بعض المواطنين بها.
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وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن 80% من الزلازل التي تحدث في مصر لا يشعر بها المواطنون، مشيرا إلى أن مصر ليست ضمن منطقة حزام الزلازل النشطة عالميا.

وأضاف أن المناطق المعروفة بالنشاط الزلزالي في مصر تشمل شمال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، لكنها بعيدة عن المناطق السكانية، مما يقلل من الشعور بها.

وأكد القاضي أن مصر آمنة وتقع خارج أحزمة الزلازل الرئيسية، وأن معظم الزلازل التي تحدث في البلاد لا تتجاوز قوتها 3.5 على مقياس ريختر. (روسيا اليوم) 
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