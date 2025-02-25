بالفيديو: تايوان تحتجز سفينة صينية بعد قطع كابل اتصالات تحت الماء

-منقول-
احتجزت تايوان سفينة شحن مسجلة في توغو، "هونج تاي"، وعلى متنها طاقم صيني، بعد قطع كابل اتصالات تحت البحر يربط تايوان بجزر بينجهو.
وكان على متن السفينة 8 صينيين وكانت ممولة من "رأس المال الصيني". pic.twitter.com/sWROI8IKFZ
— Kanaan Ahmed (@KanaanAhmed5) February 25, 2025
-منقول-
احتجزت تايوان سفينة شحن مسجلة في توغو، "هونج تاي"، وعلى متنها طاقم صيني، بعد قطع كابل اتصالات تحت البحر يربط تايوان بجزر بينجهو.
وكان على متن السفينة 8 صينيين وكانت ممولة من "رأس المال الصيني". pic.twitter.com/sWROI8IKFZ