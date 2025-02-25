بالفيديو: تايوان تحتجز سفينة صينية بعد قطع كابل اتصالات تحت الماء

احتجز خفر السواحل التايوانيون، سفينة شحن مع طاقمها الصيني اليوم الثلاثاء، بعد قطع كابل اتصالات تحت الماء قبالة الجزيرة، بحسب فرانس برس.



وهذه الحادثة هي الأخيرة في سلسلة حوادث انقطاع كابلات بحرية تايوانية، أرجعت إلى أسباب طبيعية أو ألقي باللوم فيها على سفن صينية.



وأوضحت وزارة الشؤون الرقمية أن شركة "تشونغهوا تيليكوم" التايوانية أبلغت بانقطاع الكابل بين بنغهو، وهي مجموعة جزر استراتيجية في مضيق تايوان، والجزيرة في وقت مبكر الثلاثاء.



وأضاف خفر السواحل أن السفينة "هونغتاي" التي كانت ترفع علم توغو وعلى متنها ثمانية مواطنين صينيين وهي ممولة من الصين، اعتُرضت في المنطقة واقتيدت إلى تايوان، مشيرين إلى أنه "يتم التعامل مع الحادثة وفقا لمبادئ الأمن القومي، وسيحدد ما إذا كان سبب انقطاع الكابل البحري هو تخريب متعمد أو مجرد حادث بسيط، بعد إجراء مزيد من التحقيقات".

-منقول-



احتجزت تايوان سفينة شحن مسجلة في توغو، "هونج تاي"، وعلى متنها طاقم صيني، بعد قطع كابل اتصالات تحت البحر يربط تايوان بجزر بينجهو.



وكان على متن السفينة 8 صينيين وكانت ممولة من "رأس المال الصيني". pic.twitter.com/sWROI8IKFZ — Kanaan Ahmed (@KanaanAhmed5) February 25, 2025 Advertisement



وتسمح أعلام الملاءمة لشركات الشحن بتسجيل سفنها في بلدان ليس لها أي ارتباط بها، في مقابل رسم مالي والحصانة من الرقابة.



وتطالب بكين بالسيادة على تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، وقد تعهدت إعادتها بالقوة إذا لزم الأمر.



وتخشى تايوان من أن تقوم الصين بقطع روابط الاتصالات الخاصة بها كجزء من محاولة للاستيلاء على الجزيرة أو حصارها.



وقال خفر السواحل التايوانيون "لا يمكن استبعاد أن يكون ذلك بمثابة توغّل للصين في المنطقة الرمادية. سيتعاون خفر السواحل مع المدّعين العامين في التحقيق وسيبذلون قصارى جهدهم لتوضيح حقيقة ما حصل". (روسيا اليوم) وتسمح أعلام الملاءمة لشركات الشحن بتسجيل سفنها في بلدان ليس لها أي ارتباط بها، في مقابل رسم مالي والحصانة من الرقابة.وتطالب بكين بالسيادة على تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، وقد تعهدت إعادتها بالقوة إذا لزم الأمر.وتخشى تايوان من أن تقوم الصين بقطع روابط الاتصالات الخاصة بها كجزء من محاولة للاستيلاء على الجزيرة أو حصارها.وقال خفر السواحل التايوانيون "لا يمكن استبعاد أن يكون ذلك بمثابة توغّل للصين في المنطقة الرمادية. سيتعاون خفر السواحل مع المدّعين العامين في التحقيق وسيبذلون قصارى جهدهم لتوضيح حقيقة ما حصل". (روسيا اليوم)