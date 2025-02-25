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عربي-دولي

رحلات وهمية للسعودية.. ضبط شركات تحتال على الراغبين بالحج والعمرة في مصر

Lebanon 24
25-02-2025 | 08:10
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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية، من ضبط 4 شركات سياحية غير مرخصة، تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر تنظيم رحلات "وهمية" إلى المملكة العربية السعودية.
 
 
وكشفت تحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار عن قيام هذه الشركات بالترويج لبرامج سياحية ودينية "مزيفة"، مستغلةً رغبة المواطنين في أداء مناسك العمرة والحج.

وتم ضبط القائمين على إدارة الشركات، ليتم العثور داخل مقراتها على مستندات مزورة، من بينها أختام بأسماء الشركات، وأرقام سجلات تجارية وبطاقات ضريبية مزورة، بالإضافة إلى عدد من تأشيرات وبرامج الحج والعمرة، وجوازات سفر.

هذا واتخذت السلطات المصرية الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، حيث يجري الآن استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

وأكدت وزارة الداخلية على ضرورة التأكد من ترخيص الشركات السياحية قبل التعامل معها، كما حثت المواطنين على الإبلاغ عن أي كيانات مشبوهة تُروّج لبرامج سياحية ودينية وهمية. (ارم نيوز)
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