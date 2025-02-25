الرئيس الكوري الجنوبي ينفي ارتكابه "تمرداً" بإعلانه الأحكام العرفية: مخطط ملفّق

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نفى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ارتكابه "تمردا" بإعلانه الأحكام العرفية، في تصريحاته خلال جلسة الاستماع الأخيرة في محاكمة عزله قبل تقرير مصيره بين عزله من منصبه بشكل نهائي أو إعادته إلى السلطة، كما ذكرت "فرانس برس".وصرّح يون في المحكمة الدستورية في سيول: "يقول حزب المعارضة إنني أعلنت الأحكام العرفية لإقامة دكتاتورية وتمديد حكمي. هذا مخطط ملفق للإيقاع بي بتهمة التمرد".