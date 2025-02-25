كما حدث في لبنان سابقاً.. تحذير إسرائيليّ من تداعيات تصريحات نتنياهو بشأن دروز سوريا

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ذكر موقع "عربي 21" أنّ الباحث الإسرائيلي جاك نيريا، حذّر من "نتائج غير متوقعة" لإخلاء جنوب سوريا من قوات الحكومة بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي طالب بفرض منطقة خالية من السلاح في ثلاث محافظات سورية هي السويداء ودرعا والقنيطرة.وقال نيريا وهو المستشار السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحاق رابين: "آمل ألا ندخل في مغامرة جديدة مثلما كان في لبنان مع المسيحيين، والآن مع الدروز في سوريا".وأضاف في حديثه مع صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة أنه "يجب أن نفهم أن الدروز هم جزء عضوي من سوريا، ومن قاد الثورة ضد الانتداب الفرنسي كانوا الدروز".اقرأ أيضا:وشدد الباحث الإسرائيلي على أن المطالبة بإخلاء محافظات جنوب سوريا "مبالغ" فيها، لافتا إلى أن مثل هذه المطالبات قد تؤدي إلى "نتائج غير متوقعة".وقال: "أرى بالفعل في الإعلام قصصا عن تحالف درزي-كردي سيخلق هلالا يحيط بلب سوريا، وتقسيم سوريا كما كان في فترة الانتداب الفرنسي"، مشددا على أن "هذا لن يحدث لأن هناك أطرافا لن توافق على ذلك".ووفق للباحث الإسرائيلي، فإن "أولا وقبل كل شيء، تركيا لن توافق على قيام كيان كهذا، وخاصة كيان قد يؤثر على الوضع التركي".وشكك نيريا في قدرة إسرائيل على التأثير في جنوب سوريا وشمالها، وقال إنه "من الناحية العربية، السير في اتجاه تحالف درزي-كردي هو تحالف غير قابل للتحقيق".وأضاف "لا أعرف كم يمكن لإسرائيل أن تؤثر على ما يحدث على بعد خمسين كيلومترا منها"، وفقا لما نقلته صحيفة "معاريف". (عربي 21)