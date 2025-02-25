9
o
بيروت
10
o
طرابلس
11
o
صور
10
o
جبيل
10
o
صيدا
12
o
جونية
5
o
النبطية
-2
o
زحلة
3
o
بعلبك
5
o
بشري
6
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"عاش الملك الحقيقي"... تحقيق بـ"فيديو" لترامب وهو يقبل قدم ماسك
Lebanon 24
25-02-2025
|
09:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعتزم وزارة الإسكان الأميركية إجراء تحقيق واتخاذ تدابير تأديبية بعد عرض مقطع فيديو أنشئ على ما يبدو بواسطة الذكاء الاصطناعي على شاشات داخل مقرها في واشنطن يظهر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يقبّل قدمي إيلون ماسك، على ما قال ناطق باسم الوزارة الاثنين.
Advertisement
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الفيديو الذي بدأ انتشاره قبل أيام على الشبكات الاجتماعية لانتقاد التقارب بين ترامب والملياردير المكلف إجراء اقتطاعات جذرية في الميزانية، ظهر "لفترة وجيزة" على شاشات عدة في مقر الوزارة.
وكتبت عبارة "عاش الملك الحقيقي" بأحرف كبيرة على الصور، في إشارة إلى رسالة حديثة موقّعة بالكلمات نفسها من دونالد ترامب على منصته "تروث سوشل".
وتعتزم وزارة الإسكان التحقيق في الموضوع ومعاقبة المسؤولين عما حصل، على ما ذكرت الخدمة الصحافية للوزارة عبر منصة إكس، منددة بـ"إساءة استخدام الموارد التي يدفعها دافعو الضرائب".
وردا على طلب تقدّم به أحد مستخدمي منصة إكس لإجراء "تحقيق واتخاذ قرار بالفصل الفوري" بحق المسؤولين عما حصل، أجابت الوزارة عبر حسابها "هذا ما ننوي فعله".
وبعد دعمه ترامب سياسيا وماليا، برز إيلون ماسك، منذ بداية ولاية ترامب كأحد أقرب مستشاريه.
وفي غضون 5 أسابيع فقط، منحت الإدارة الأميركية الجديدة إيلون ماسك وفريقه، المنضوين تحت لواء "لجنة الكفاءة الحكومية"، حرية كاملة في تسريح كامل موظفي بعض الإدارات الفدرالية، وخفض الإنفاق العام، وتعليق نشاط الهيئات التنظيمية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
على الرغم من الخلافات بينهما.. نادين الراسي تلتقي صدفة طليقها جيسكار ابي نادر شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من الخلافات بينهما.. نادين الراسي تلتقي صدفة طليقها جيسكار ابي نادر شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
01:54 | 2025-02-25
25/02/2025 01:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وصلت.. "حزب الله" يتلقى رسالة إسرائيلية!
Lebanon 24
وصلت.. "حزب الله" يتلقى رسالة إسرائيلية!
14:30 | 2025-02-24
24/02/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدت العاصفة والصقيع.. ميريام كلينك بإطلالة جريئة على الثلج (صور)
Lebanon 24
تحدت العاصفة والصقيع.. ميريام كلينك بإطلالة جريئة على الثلج (صور)
03:06 | 2025-02-25
25/02/2025 03:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إقفال المدارس بسبب العاصفة "آدم".. بيان عاجل لوزارة التربية
Lebanon 24
عن إقفال المدارس بسبب العاصفة "آدم".. بيان عاجل لوزارة التربية
15:51 | 2025-02-24
24/02/2025 03:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ لافت "لم يحصل" خلال تشييع نصرالله
Lebanon 24
أمرٌ لافت "لم يحصل" خلال تشييع نصرالله
02:45 | 2025-02-25
25/02/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:44 | 2025-02-25
الفاتيكان يكشف عن جديد حالة البابا فرنسيس الصحية
13:18 | 2025-02-25
منسقة أممية: التحول في الشرق الأوسط الفرصة الأخيرة لحل الدولتين
13:00 | 2025-02-25
الدفاع الجوي الإيراني يسقط أهدافًا اخترقت مجاله الجوي
12:51 | 2025-02-25
إسرائيل تبحث تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة
12:25 | 2025-02-25
لابيد يدعو إلى وصاية مصر على غزة لـ 15 سنة
12:00 | 2025-02-25
"يديعوت أحرونوت": حماس أعادت تنظيم صفوفها
فيديو
بثّ مباشر... تابعوا مجريات جلسة إعطاء الحكومة الثقة
Lebanon 24
بثّ مباشر... تابعوا مجريات جلسة إعطاء الحكومة الثقة
11:00 | 2025-02-25
25/02/2025 20:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"شواطئ المريخ".. سر مذهل عن الكوكب الأحمر! (فيديو)
Lebanon 24
"شواطئ المريخ".. سر مذهل عن الكوكب الأحمر! (فيديو)
00:10 | 2025-02-25
25/02/2025 20:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة له بعد سقوط نظام الأسد.. شاهدوا ماذا قال الفنان علي الديك عن سوريا (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة له بعد سقوط نظام الأسد.. شاهدوا ماذا قال الفنان علي الديك عن سوريا (فيديو)
23:37 | 2025-02-24
25/02/2025 20:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24