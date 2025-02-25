Advertisement

عربي-دولي

"عاش الملك الحقيقي"... تحقيق بـ"فيديو" لترامب وهو يقبل قدم ماسك

Lebanon 24
25-02-2025 | 09:37
A-
A+
Doc-P-1325581-638760984319986906.jpeg
Doc-P-1325581-638760984319986906.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعتزم وزارة الإسكان الأميركية إجراء تحقيق واتخاذ تدابير تأديبية بعد عرض مقطع فيديو أنشئ على ما يبدو بواسطة الذكاء الاصطناعي على شاشات داخل مقرها في واشنطن يظهر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يقبّل قدمي إيلون ماسك، على ما قال ناطق باسم الوزارة الاثنين.
Advertisement

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الفيديو الذي بدأ انتشاره قبل أيام على الشبكات الاجتماعية لانتقاد التقارب بين ترامب والملياردير المكلف إجراء اقتطاعات جذرية في الميزانية، ظهر "لفترة وجيزة" على شاشات عدة في مقر الوزارة.

وكتبت عبارة "عاش الملك الحقيقي" بأحرف كبيرة على الصور، في إشارة إلى رسالة حديثة موقّعة بالكلمات نفسها من دونالد ترامب على منصته "تروث سوشل".

وتعتزم وزارة الإسكان التحقيق في الموضوع ومعاقبة المسؤولين عما حصل، على ما ذكرت الخدمة الصحافية للوزارة عبر منصة إكس، منددة بـ"إساءة استخدام الموارد التي يدفعها دافعو الضرائب".

وردا على طلب تقدّم به أحد مستخدمي منصة إكس لإجراء "تحقيق واتخاذ قرار بالفصل الفوري" بحق المسؤولين عما حصل، أجابت الوزارة عبر حسابها "هذا ما ننوي فعله".

وبعد دعمه ترامب سياسيا وماليا، برز إيلون ماسك، منذ بداية ولاية ترامب كأحد أقرب مستشاريه.

وفي غضون 5 أسابيع فقط، منحت الإدارة الأميركية الجديدة إيلون ماسك وفريقه، المنضوين تحت لواء "لجنة الكفاءة الحكومية"، حرية كاملة في تسريح كامل موظفي بعض الإدارات الفدرالية، وخفض الإنفاق العام، وتعليق نشاط الهيئات التنظيمية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:44 | 2025-02-25
13:18 | 2025-02-25
13:00 | 2025-02-25
12:51 | 2025-02-25
12:25 | 2025-02-25
12:00 | 2025-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24