جهاز الأمن الداخلي السوري يُلقي القبض على معين درغام

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أفادت "الإخبارية السورية" أن "جهاز الأمن الداخلي السوري قبض على معين درغام المعروف بارتكابه جرائم عديدة في زمن نظام الاسد".كما أعلنت وزارة الداخلية السورية أن "إدارة الأمن العام في دمشق نفذت حملة تمشيط في حيّ تشرين في منطقة القابون في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار".وأشارت إلى أن "الإدارة استهدفت مطلوبين من فلول نظام الاسد متورطين في الاعتداء على دورية للأمن العام وقد أسفرت العملية عن اعتقال بعض الأفراد وضبط أسلحة وذخائر بحوزتهم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم". (روسيا اليوم)