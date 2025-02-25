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عربي-دولي

البرلمان الأوكراني يقرّ شرعية زيلينسكي رغم انتهاء ولايته

Lebanon 24
25-02-2025 | 11:07
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وافق البرلمان الأوكراني على قرار يؤكد شرعية رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد محاولة لم يحالفها النجاح أمس.

وصوتت أغلبية 268 عضواً في البرلمان لصالح مسودة القرار هذه المرة. وكان القرار يحتاج لتأييد 226 عضواً.
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وحصل القرار على تأييد 218 صوتاً فقط أمس الاثنين، خلال جلسة خاصة للبرلمان الأوكراني (فيرخوفينا رادا)، عقدت بحضور ضيوف دوليين لإحياء الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب مع روسيا.

وعلى نحو غير متوقع، لم يشارك نحو 54 عضواً في البرلمان كانوا حاضرين في قاعة الاجتماعات، في تصويت أمس الاثنين، ومن بينهم 38 ممثلاً عن "حزب خادم الشعب" الذي يتزعمه زيلينسكي. ولم يكشف هؤلاء بشكل علني عن أسباب امتناعهم عن المشاركة.

ونص القرار بنفس صيغة الأمس على أن "فيرخوفينا رادا يؤكد مجدداً أنه تم انتخاب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في انتخابات حرة وشفافة وديمقراطية. وأنه لا الشعب الأوكراني ولا فيرخوفينا رادا يشككان في التفويض الممنوح له".

كما نص أيضاً على أن زيلينسكي سيظل في منصبه حتى يتولى الرئيس المنتخب الجديد مهام منصبه وفقاً للدستور الأوكراني.
(العربية)

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