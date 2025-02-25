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عربي-دولي

رجل حاول تهريب المخدرات داخل رأسه لكنه انكشف.. فيديو يرصد المشهد!

Lebanon 24
25-02-2025 | 11:36
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تمكنت قوات الأمن في أحد مطارات كولومبيا من إحباط عملية تهريب مبتكرة للمخدرات، حيث كان الرجل يخفي كمية من الكوكايين في رأسه باستخدام شعر مستعار. وعلى الرغم من أن الرجل بدا طبيعيًا ولم يكن هناك ما يثير الشكوك، تمكن رجال الأمن من اكتشاف المخدرات أثناء فحصه في المطار.
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ووفقًا لمقطع فيديو نشرته الشرطة الكولومبية، كان الرجل يحمل أكثر من عشرة آلاف دولار من الكوكايين داخل رأسه، مخبأة تحت شعر مستعار كان يرتديه، وكان يخطط لتهريب المخدرات على متن رحلة متوجهة إلى أمستردام في هولندا. 

خلال مرور الرجل عبر جهاز الأشعة السينية في مطار قرطاجنة على الساحل الكاريبي، رصد موظف الأمن شيئًا غريبًا، ما دفعه إلى إيقافه لفحصه. وعند نزعه الشعر المستعار، اكتشف رجال الأمن أن المادة البيضاء المخدرة كانت مخبأة بداخله. وكان الشعر المستعار ملتصقًا برأسه، مما جعل كشف العملية أمرًا صعبًا.

وأظهرت لقطات الفيديو ضابطًا وهو يقوم بقص الشعر المستعار ليكتشف 19 عبوة من مسحوق أبيض بداخله. ورغم أن ارتداء الشعر المستعار ليس جريمة بحد ذاته، إلا أنه كان وسيلة لتهريب المخدرات، وهو ما جعل الأمن يكتشف الحيلة ويقوم باعتقاله ومصادرة المخدرات التي كانت بحوزته. (العربية)

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