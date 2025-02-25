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عربي-دولي

منسقة أممية: التحول في الشرق الأوسط الفرصة الأخيرة لحل الدولتين

Lebanon 24
25-02-2025 | 13:18
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قالت منسقة الأمم المتحدة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط، سيغريد كاغ إن الشرق الأوسط يشهد تحولاً سريعاً، محذرة من أن هذه هي الفرصة الأخيرة للتوصل إلى حل الدولتين بشان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
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جاء ذلك في كلمة، الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي تحت عنوان "وضع الشرق الأوسط".

وقالت: "يشهد الشرق الأوسط اليوم تحولاً سريعاً، ولا يزال نطاق وتأثير هذا التحول غير مؤكدين، ولكنه يقدم أيضا فرصة تاريخية، وشعوب المنطقة تستطيع أن تخرج من هذه الفترة بسلام وأمن وكرامة".

وأضافت: "قد تكون هذه فرصتنا الأخيرة لتحقيق حل الدولتين".

وأشارت كاغ إلى أن 53 مليار دولار مطلوبة لإعادة إعمار قطاع غزة، مبينة أن الدول العربية تقود الجهود لإعداد خطة بهذا الشأن، وأن مصر ستستضيف مؤتمرا لإعادة إعمار غزة.

وأكدت أن الأمم المتحدة مستعدة أيضاً لدعم جهود إعادة الإعمار، وقالت: "يجب أن يتمكن الفلسطينيون من مواصلة حياتهم من خلال إعادة إعمار غزة، ولا يمكن أن يكون هناك أي مجال للتهجير القسري". (الاناضول)
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