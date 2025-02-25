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الفاتيكان يكشف عن جديد حالة البابا فرنسيس الصحية

Lebanon 24
25-02-2025 | 13:44
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أفاد بيان صادر عن مكتب الصحافة التابع للكرسي الرسولي مساء الثلاثاء بشأن صحة البابا عن أنه لم تحدث نوبات تنفسية حادة، وأن مؤشراته الديناميكية الدموية لا تزال مستقرة. ولا يزال التشخيص حذرا.

وجاء في البيان: "إن الحالة الصحية للأب الأقدس لا تزال حرجة ولكنها مستقرة. لم تحدث له أي نوبات تنفسية حادة، وظلت معايير الدورة الدموية مستقرة.
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وفي المساء، خضع لفحص بالأشعة المقطعية لمتابعة الالتهاب الرئوي الثنائي. ولا يزال التشخيص حذرًا.

وفي الصباح، بعد تناول القربان المقدس، استأنف نشاطاته العملية".

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