8
o
بيروت
8
o
طرابلس
8
o
صور
7
o
جبيل
8
o
صيدا
9
o
جونية
5
o
النبطية
-3
o
زحلة
0
o
بعلبك
4
o
بشري
4
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الشيباني يؤكد: دمشق لن تقبل المساس بسيادتها
Lebanon 24
25-02-2025
|
14:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، أن "دمشق لن تقبل المساس بسيادتها"، لافتا إلى أن "الوقت قد حان لرفع العقوبات عن بلاده وفتح فرص استثمارية جديدة فيها".
وقال الشيباني في كلمة خلال افتتاح اليوم الثاني والأخير لمؤتمر الحوار الوطني السوري بقصر الشعب بدمشق: "سوريا واجهت خلال السنوات الماضية ظروفا استثنائية لم تقتصر على حرب ممنهجة افتعلها النظام المخلوع".
Advertisement
أضاف: "رغم التحديات وبعد التحرير لم نستسلم للضغوط وعملنا على الانفتاح والدبلوماسية الفاعلة".
وتابع قائلا: "شهدت المرحلة الماضية حضور سوريا مؤتمرات دولية مهمة، وهذا ما يشكل خطوة مهمة في مسار استعادة دورها على الساحة السياسية الدولية".
وصرح بأن سوريا واجهت أعتى التحديات وهي قادرة على بناء علاقاتها بما يحقق مصالح شعبها ويعيد دورها الريادي بالمنطقة.
وأشار في كلمته إلى أن دمشق ستحرص على بناء علاقات مع الأطراف التي وقفت إلى جانبها مع الانفتاح وعلى من يحترم إرادة الشعب.
وذكر الشيباني أن سوريا نجحت من خلال الدبلوماسية الفاعلة في تعليق بعض العقوبات وتخفيف آثار بعضها الآخر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
على الرغم من الخلافات بينهما.. نادين الراسي تلتقي صدفة طليقها جيسكار ابي نادر شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من الخلافات بينهما.. نادين الراسي تلتقي صدفة طليقها جيسكار ابي نادر شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
01:54 | 2025-02-25
25/02/2025 01:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدت العاصفة والصقيع.. ميريام كلينك بإطلالة جريئة على الثلج (صور)
Lebanon 24
تحدت العاصفة والصقيع.. ميريام كلينك بإطلالة جريئة على الثلج (صور)
03:06 | 2025-02-25
25/02/2025 03:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سابقة في لبنان.. أخ وشقيقته يربحان جائزة اللوتو وهذا ما حصلا عليه (فيديو)
Lebanon 24
سابقة في لبنان.. أخ وشقيقته يربحان جائزة اللوتو وهذا ما حصلا عليه (فيديو)
12:15 | 2025-02-25
25/02/2025 12:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسيمن صبري تقع في ورطة الحب مع ممثل لبناني شهير!
Lebanon 24
ياسيمن صبري تقع في ورطة الحب مع ممثل لبناني شهير!
04:00 | 2025-02-25
25/02/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ لافت "لم يحصل" خلال تشييع نصرالله
Lebanon 24
أمرٌ لافت "لم يحصل" خلال تشييع نصرالله
02:45 | 2025-02-25
25/02/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:53 | 2025-02-25
واشنطن وبغداد تبحثان الشراكة الاستراتيجية ومواجهة النفوذ الإيراني
18:46 | 2025-02-25
"حماس": التوصّل لاتفاق لحلّ أزمة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
16:58 | 2025-02-25
أكبر عملية سرقة للعملات المشفرة.. هذه تفاصيلها
16:56 | 2025-02-25
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد الجيش السوري
16:36 | 2025-02-25
زيلينسكي في واشنطن الجمعة.. لقاء مع ترامب بعد توقيع اتفاق المعادن النادرة!
16:11 | 2025-02-25
أوكرانيا وافقت على الصفقة.. المعادن والنفط تحت سيطرة واشنطن!
فيديو
بثّ مباشر... تابعوا مجريات جلسة إعطاء الحكومة الثقة
Lebanon 24
بثّ مباشر... تابعوا مجريات جلسة إعطاء الحكومة الثقة
11:00 | 2025-02-25
26/02/2025 04:42:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"شواطئ المريخ".. سر مذهل عن الكوكب الأحمر! (فيديو)
Lebanon 24
"شواطئ المريخ".. سر مذهل عن الكوكب الأحمر! (فيديو)
00:10 | 2025-02-25
26/02/2025 04:42:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة له بعد سقوط نظام الأسد.. شاهدوا ماذا قال الفنان علي الديك عن سوريا (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة له بعد سقوط نظام الأسد.. شاهدوا ماذا قال الفنان علي الديك عن سوريا (فيديو)
23:37 | 2025-02-24
26/02/2025 04:42:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24