لافروف في قطر

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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مساء اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة قادما من إيران.وقبل الدوحة، زار لافروف تركيا وإيران، حيث أجرى محادثات ثنائية مع زملائه، بما في ذلك حول الوضع في سوريا. وشاركت الدول الثلاث في "صيغة أستانا" وشاركت بشكل منتظم في الاجتماعات المتعلقة بالتسوية السورية.وكان آخر اجتماع بين روسيا وإيران وتركيا قبل تغيير السلطة في دمشق هو اجتماع وزاري في قطر في كانون الاول.