Advertisement

عربي-دولي

لافروف في قطر

Lebanon 24
25-02-2025 | 14:31
A-
A+
Doc-P-1325763-638761159642056906.png
Doc-P-1325763-638761159642056906.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مساء اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة قادما من إيران.
 
وقبل الدوحة، زار لافروف تركيا وإيران، حيث أجرى محادثات ثنائية مع زملائه، بما في ذلك حول الوضع في سوريا. وشاركت الدول الثلاث في "صيغة أستانا" وشاركت بشكل منتظم في الاجتماعات المتعلقة بالتسوية السورية.
Advertisement

وكان آخر اجتماع بين روسيا وإيران وتركيا قبل تغيير السلطة في دمشق هو اجتماع وزاري في قطر في كانون الاول.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:53 | 2025-02-25
18:46 | 2025-02-25
16:58 | 2025-02-25
16:56 | 2025-02-25
16:36 | 2025-02-25
16:11 | 2025-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24