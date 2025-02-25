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عربي-دولي

وسط تكتم شديد.. كارثة بحرية قرب مشروع ضخم في موريتانيا

Lebanon 24
25-02-2025 | 14:39
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قالت مصادر مطلعة إن شركة "بريتش بتروليوم" البريطانية تبذل جهودا مضنية لوقف تسرب للغاز الطبيعي المسال من حقل "سلحفاة آحميم الكبير للغاز" الواقع في سواحل موريتانيا.

والحقل مشترك بين موريتانيا والسنغال جارتها الجنوبية بدأ منذ يومين تصدير أول شحنة غاز إلى أوروبا.
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وامتنعت "بي بي" عن تقديم إحاطة للرأي العام أو للصحافة حول التسرب الذي وقع منذ التاسع عشر من الشهر الحالي، ووزعت مذكرة داخلية للموظفين بالتكتم وعدم الرد على استفسارات وسائل الإعلام حول الحادث.

وحسب مصادر مطلعة، فإن التسرب لا يزال مستمرا في المياه الإقليمية الموريتانية رغم الإجراءات التي اتخذتها الشركة.

وأضافت هذه المصادر أنه تم اكتشاف التسرب عند رأس البئر أثناء أنشطة التشغيل الجارية.

وقالت الشركة في رسالة وجهتها لموظفيها ووقعها نائب الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بتروليوم" ديف كامبل، إنها قامت بتفعيل فريق إدارة الحوادث وفريق الاستجابة للأعمال، كما قامت بنشر موارد متخصصة للاستجابة لهذا الحادث.

وأفادت بأن جميع موظفيها العاملين في البحر بخير وأنها تركز في الوقت الحالي على ضمان سلامة الأفراد والبيئة، وتحديد سبب التسرب، وكذا تحديد خيارات معالجة المشكلة. (روسيا اليوم)
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