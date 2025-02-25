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الخارجية الفلسطينية: تقييد وصول المصلين إلى الأقصى "امتداد لعدوان إسرائيل"

Lebanon 24
25-02-2025 | 15:03
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أكدت فلسطين، مساء الثلاثاء، أن تقييد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة يمثل "امتدادا للعدوان" الإسرائيلي، مطالبة بضغط دولي لوقف الانتهاكات.
جاء ذلك في بيان للخارجية الفلسطينية، تعقيبا على توصيات للشرطة الإسرائيلية، بينها السماح لـ10 آلاف فلسطيني فقط من الضفة بالوصول إلى الأقصى خلال أيام الجمعة من شهر رمضان الذي يحل الأسبوع القادم.
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وحذرت الوزارة من "سياسة وإجراءات الاحتلال الهادفة للحد من دخول المصلين للقدس للصلاة بالمسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الفضيل".
وشددت على أنها "انتهاكك صارخ لحق المواطنين في حرية العبادة والوصول لأماكن العبادة".
وقالت إن هذه الانتهاكات "تشكل امتدادا لعدوان الاحتلال ضد شعبنا، ومحاولة إدخال تغييرات بالقوة على الواقع السياسي والتاريخي والقانوني القائم في الأرض المحتلة عامةً وفي الأقصى خاصة، على طريق تكريس تقسيمه الزماني، ريثما يتم تقسيمه مكانيا إن لم يكن هدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه".
وطالبت فلسطين بـ"تدخل دولي عاجل لحمايتها، وضمان حرية العبادة للمواطنين الفلسطينيين". (الاناضول)

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