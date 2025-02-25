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عربي-دولي

زيلينسكي في واشنطن الجمعة.. لقاء مع ترامب بعد توقيع اتفاق المعادن النادرة!

Lebanon 24
25-02-2025 | 16:36
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أفادت وسائل إعلام أميركية مساء يوم الثلاثاء، بأن زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي يخطط لزيارة واشنطن يوم الجمعة، لمقابلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال مذيع قناة "فوكس نيوز" خلال بث مباشر: "فلاديمير زيلينسكي يخطط لزيارة واشنطن يوم الجمعة لمقابلة دونالد ترامب بعد أن وافق المسؤولون على شروط مشروع اتفاقية المعادن".
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جاء ذلك بعدما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن أوكرانيا وافقت على شروط جديدة لصفقة المعادن النادرة مع الولايات المتحدة بعد أن تخلت واشنطن عن مطالبتها باسترداد 500 مليار دولار.

وبحسب الصحيفة، فإن النسخة النهائية لاتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين الولايات المتحدة وكييف لا تتضمن أي ذكر لـ "ضمانات أمنية" أميركية، وتأمل كييف أن يؤدي الاتفاق بشأن التنمية المشتركة للموارد إلى تحسين العلاقات مع إدارة ترامب، حسبما كتبت الصحيفة.

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