"حماس": التوصّل لاتفاق لحلّ أزمة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

أعلنت حركة "حماس" التوصّل إلى حل ينهي مسألة تأخير الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاق سراحهم الأسبوع الماضي، في الدفعة الأخيرة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وقالت حماس إنه "خلال زيارتها إلى القاهرة جرى التوافق على اتفاق لحل مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاقهم في الدفعة الأخيرة على أن يتم إطلاق سراحهم بشكل متزامن مع جثامين الأسرى الإسرائيليين المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابلهم من النساء والأطفال الفلسطينيين".

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وذكر بيان حماس أن "وفدها، برئاسة خليل الحية، اختتم زيارته إلى القاهرة حيث عقد لقاءات مع المسؤولين المصريين، تناولت مجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إضافة إلى بحث مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق".



وأكّد وفد الحركة، وفق البيان، موقفه الواضح بضرورة الالتزام التام والدقيق ببنود الاتفاق ومراحله كافة.