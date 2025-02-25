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عربي-دولي

بـ 5 ملايين دولار.. ترامب سيبيع "إقامات ذهبية" في أميركا!

Lebanon 24
25-02-2025 | 23:24
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كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة سوف تبدأ ببيع نوع جديد من الإقامات تسمى "البطاقة الذهبية" مقابل خمسة ملايين دولار.

وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي "سنبيع بطاقة ذهبية. لديكم بطاقة خضراء (غرين كارد)، هذه بطاقة ذهبية (غولد كارد). وسنضع سعرا لهذه البطاقة بنحو 5 ملايين دولار".
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وأضاف: "هذا سيمنحك امتيازات البطاقة الخضراء، بالإضافة إلى أنها ستكون طريقا للحصول على الجنسية".

وتابع: "سيأتي الأثرياء إلى بلدنا عن طريق شراء هذه البطاقة. سيكونون أثرياء وسيكونون ناجحين، وسوف ينفقون الكثير من المال، ويدفعون الكثير من الضرائب، ويوظفون الكثير من الأشخاص".

وأشار ترامب إلى أن مشروع البطاقة الذهبية سيبدأ خلال الأسبوعين القادمين.

وأوضح ترامب أنه "إذا قمت ببيع 10 ملايين من هذه البطاقات، فسنحصل على إجمالي 50 تريليون دولار. حسنا، لدينا ديون بقيمة 35 تريليون دولار. سيكون ذلك جيدا".

وأكد أنه قام "بتسوية كل شيء من الناحية القانونية. من القانوني تماما القيام بذلك".

واختتم ترامب تصريحاته قائلا: "أعرف بعض الأوليغارشيين الروس الذين هم أناس طيبون للغاية يستطيعون تحمل دفع 5 ملايين دولار (ثمن البطاقة الذهبية). الكثير من الناس سيرغبون في ذلك، في أن يكونوا في هذا البلد، وسيكونون قادرين على العمل وتوفير الوظائف وبناء الشركات ودفع الضرائب".

وهذا البرنامج ليس فريدا من نوعه في الولايات المتحدة إذ إن البلاد تطبّق منذ زمن برنامج "إي بي-5" الذي يتيح للأجانب أن يحصلوا على بطاقة إقامة دائمة مقابل استثمارهم مبلغا معينا في هذا البلد.

لكن وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك أعلن أن برنامج "إي بي-5" أتاح قدرا كبيرا من الاحتيال وشكّل "وسيلة للحصول على البطاقة الخضراء بتكلفة منخفضة".

وبسبب ذلك، أعلن الوزير أن الولايات المتحدة ستنهي العمل ببرنامج "إي بي-5".

وذكر هاورد في المكتب البيضوي وقد وقف إلى جانب ترامب "سنستبدلها (إقامات إي بي-5) ببطاقة ترامب الذهبية".(سكاي نيوز)

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