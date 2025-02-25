كيلوغ يعرب عن ثقته بانتهاء الصراع في أوكرانيا قريبا

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أعرب المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أوكرانيا وروسيا كيث كيلوغ، في حديث تلفزيوني، عن ثقته في أن الصراع الأوكراني سينتهي قريبا.وقال كيلوغ لقناة فوكس نيوز يوم أمس الثلاثاء: "أنا متفائل للغاية بشأن ما ينوي [الرئيس ترامب] القيام به بشأن هذا الصراع. ولدي ثقة كاملة فيه [في رأيه] بأن هذه الحرب ستنتهي في المستقبل القريب".وانتقد كيلوغ بشدة، رفض رئيس بلاده السابق جو بايدن، إجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأضاف: "ماذا كان لدينا في ظل الإدارة السابقة؟ لم يتحدث بايدن مع أي أحد. خلال 4 سنوات لم يتحدث مع [زعيم كوريا الشمالية] كيم جونغ أون، ولم يتحدث مع الرئيس بوتين لأكثر من عامين ونصف. الرئيس ترامب يفهم ضرورة التحدث مع كل من يشارك في إبرام الصفقات".في 12 شباط الجاري، تمت مباحثات هاتفية بين الرئيسين بوتين وترامب استمرت قرابة الساعة والنصف، وبحث الزعيمان خلالها مسألة تبادل البلدين الموقوفين والسجناء، وسبل التسوية في أوكرانيا.ووفقا للكرملين، شدد ترامب على ضرورة إنهاء الأعمال القتالية بسرعة والتوصل إلى حل سلمي للمشكلة. من جانبه أكد الرئيس الروسي ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للصراع واتفق مع نظيره الأميركي على أن التسوية طويلة الأمد يمكن تحقيقها من خلال المفاوضات السلمية.كما تطرق الرئيسان كذلك إلى الوضع في الشرق الأوسط والبرنامج النووي الإيراني والعلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي. واتفقا على استمرار الاتصالات وأعربا عن استعدادهما للقاء شخصي. (روسيا اليوم)