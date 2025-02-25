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السلطات تفرض حظر تجوال عقب انقطاع واسع للكهرباء في تشيلي

Lebanon 24
25-02-2025 | 23:55
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شهدت تشيلي انقطاعا واسع النطاق للتيار الكهربائي الثلاثاء، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور، وإصابة العديد من الأعمال التجارية بالشلل، وترك معظم أنحاء البلاد بدون كهرباء.


ولم تقدم الحكومة على الفور تفسيرا للانقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي التي تركت ملايين الأشخاص بدون كهرباء من ميناء أريكا في أقصى شمال البلاد إلى منطقة لوس لاجوس الزراعية في الجنوب.
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وأفادت خدمة الاستجابة الوطنية للكوارث في تشيلي "سينابريد"، بأنها تلقت تقارير عن "انقطاع في إمدادات الكهرباء" الذي تسبب في "انقطاع كهربائي ضخم" عبر أكثر من عشر مناطق في البلاد، بما في ذلك العاصمة سانتياجو، حيث قالت السلطات إن خدمة المترو سوف تتوقف حتى إشعار آخر.

وأكدت شركة توزيع الكهرباء في البلاد "سايسا"، التي تخدم أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء تشيلي، أن انقطاعا كهربائيا على مستوى البلاد قد أثر على جميع عملائها.

كما تعطلت خدمات الهاتف المحمول في بعض أجزاء البلاد.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فرضت حكومة تشيلي حظر تجول بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وأعلنت وزارة الداخلية أن حظر التجول سيطبق من الساعة 10 مساء حتى 6 صباحا، ويشمل المناطق الممتدة من أريكا وباريناكوتا في الشمال، على الحدود مع بيرو وبوليفيا، وصولا إلى منطقة لوس لاجوس في الجنوب، مما يغطي أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر.

ووفقا لصحيفة "لا تيرسيرا"، فإن نحو 98 % من الأسر كانت بدون كهرباء مساء الثلاثاء. (روسيا اليوم)
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