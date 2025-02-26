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بقوة 6,1 درجات.. زلزال يضرب إندونيسيا

Lebanon 24
26-02-2025 | 00:09
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أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أنّ زلزالا بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر وقع صباح اليوم الأربعاء قبالة جزيرة سولاويزي الإندونيسية، من دون أن ترد في الحال تقارير عن تسبّبه بإصابات أو أضرار.

وقالت الهيئة إنّ الزلزال وقع في الساعة 6,55 (22,55 بتوقيت غرينتش الثلاثاء) على عُمق 10 كيلومترات قبالة سواحل مقاطعة شمال سولاويزي.
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من جهتها، أعلنت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية إنّ قوة الزلزال بلغت 6 درجات، مشيرة إلى أنّ لا خطر لحدوث تسونامي من جرائه.

وأفاد عدد من سكّان مقاطعة سولاويزي الشمالية أنّهم أصيبوا بالذعر عندما وقع الزلزال.

وقالت غيتا والوني (25 عاما) التي كانت تقضي ليلتها في فندق بمنطقة ميناهاسا الشمالية: "كنت قد استيقظت لتوّي عندما أدركت أنّ الأمر يتعلّق بزلزال. كان قويا وتسبّب باهتزاز الأغراض من جانب لآخر".

وأضافت: "راحت أغراض داخل غرفتي تهتزّ. قرّرتُ الخروج. كنت خائفة للغاية من حدوث هزة ارتدادية عندما كنت داخل المصعد. لقد فرّ سائر النزلاء الآخرين" من المبنى.(العربية)

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