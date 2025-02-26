قد يمحيها من الوجود: حلول لتدمير الكويكبات المهددة للأرض.. منها القنابل الذرية! (فيديو)

Advertisement

يسأل العلماء: "ما الحل مع كويكب متجه الى الأرض بسرعة 61 ألف كيلومتر بالساعة، وقالوا طوال أشهر إن مداره قد يتقاطع عام 2032 مع مدار الأرض، أو ربما مع مدار القمر؟ وماذا لو ظهر كويكب عملاق؟"وفقا لما يجمع عليه علماء تحدثوا في المدة الأخيرة عن الكويكب YR4 البالغ عرضه 50 مترا، والذي إذا اصطدم بمدينة في الأرض "قد يمحيها من الوجود، مهما كان حجمها" فانه صغير الحجم نسبيا. مع ذلك، جعل تلسكوبات العالم تحول انتباهها اليه، لتؤكد مساره بدقة أفضل، الى أن استبعدوا اصطدامه، واطمأن القلقون بأنه سيمر قرب الأرض مرور الكرام، بعد أن قدرت NASA بأن اصطدامه لو حدث، لكان بقوة 8 ميغاتون من مادة TNT الشديدة الانفجار، أي أكثر من قوة 500 قنبلة ذرية عيار هيروشيما.أحد المختصين بعلم الكواكب في مختبر Applied Physics Laboratory التابع لجامعة "جونز هوبكينز" الأميركية، وهو Andrew Rivkin الأربعيني العمر، ذكر أن الكويكبات "تجعل الأمور محفوفة بالمخاطر وتضطرنا لإعداد مهمات فضائية أسرع من أي مهمات سابقة، لتمكيننا من القيام بخطط موجودة لدينا، منها ضرب أو تفجير أو دفع الكويكبات لإخراجها عن مسارها" وفق تعبيره.أما اذا كان الكويكب عملاقي الحجم، كالذي يعتقد العلماء بأن عرضه كان 10 كيلومترات حين اصطدم بالمكسيك قبل 66 مليون عام، وفتك بمعظم كائنات الأرض، وأنهى حقبة الديناصورات عليها، فقال "ريفكين" المشارك بجهد عالمي لتسجيل الكويكبات القادمة وتتبعها: "لا أريد أن أقول إن البشرية ستستسلم، ولكن ستحتاج إلى الكثير من الأسلحة النووية (..) على الأرجح الترسانة النووية العالمية مجتمعة" اشارة الى قصفه بقنابل ذرية تمحوه من الفضاء.وكان ريفكين في 2022 قائد التحقيق في مهمة اختبار إعادة توجيه كويكب، والذي تم إطلاق مركبة فضائية بموجبه إلى كويكب عرضه 3 أضعاف عرض YR4 ويبعد أكثر من 11 مليون كيلومتر عن الأرض، ولم تكن تلك المركبة تحمل سوى معدات الملاحة وكتلتها الخاصة، بهدف أن تكون ثقيلة قدر الإمكان فقط، ثم اصطدمت بسرعة 6 كيلومترات في الثانية بالكويكب Dimorphos فزلزله الاصطدام وحوله الى مدار آخر، أبطأ قليلا.ويبقى السؤال المثير للاهتمام حول إذا ظهر كويكب أكبر، وتم التأكد بأن اصطدامه بالأرض مقبل لا محالة، عندها ستكون الاستجابة نووية بالنسبة لكويكب عرضه كيلومتر واحد "ونحن نتتبع ما يزيد عن 1000 منها" بحسب ما قال ريفكين. أما الأكبر من ذلك فيحتاج الى قوة نووية خارقة للتخلص منه، وحتى هذه غير مضمونة. (العربية)