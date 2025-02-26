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عربي-دولي

إسرائيل: إيران خصبت ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلتين

Lebanon 24
26-02-2025 | 00:44
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قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن الخيار العسكري قد يكون ضروريا لمنع إيران من تصنيع أسلحة نووية، وفقا لما نقلته صحيفة بوليتيكو.

وشدد ساعر على أن الوقت ينفد، معتبرا أن إيران قامت بتخصيب ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلتين، محذرا في الوقت ذاته من "كارثة على أمن إسرائيل" في حال الفشل في وقف البرنامج النووي الإيراني.
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وأكد الوزير الإسرائيلي أن بلاده لا تزال تفضل المسار الدبلوماسي وتسعى للحصول على دعم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لضغط أكبر عل إيران، لكن فرص نجاح هذا النهج ليست كبيرة على حد قوله.

ووسط تقارير تتحدث عن استعداد إسرائيل لضرب المنشآت النووية الإيرانية، تكثّف طهران جهودها لتعزيز قدراتها الدفاعية، محذرة من تداعيات أي هجوم عسكري عليها.

في الوقت نفسه، يبقى الموقف الأميركي عاملاً محورياً في تحديد ما إذا كانت تل أبيب ستقدم على تنفيذ ضربتها أم لا، في ظل توازنات إقليمية ودولية معقدة قد تجعل من أي قرار عسكري مغامرة محفوفة بالمخاطر. (سكاي نيوز)
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