رئيس كولومبيا ينتقد زيلينسكي: تسليم أوكرانيا مواردها للولايات المتحدة "حماقة"

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انتقد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو فلاديمير زيلينسكي واصفا إياه "بالأحمق" وذلك على خلفية الاتفاق بين أوكرانيا والولايات المتحدة حول استغلال عائدات المعادن الأرضية النادرة.وأشار بيترو في منشور عبر منصة "إكس" إلى أن زيلينسكي سمح للدول الأوروبية الغربية باستغلاله سياسيا ما أدى في النهاية إلى تسليم أوكرانيا للسيطرة الأميركية.وكتب بيترو في منشوره تعليقا على أنباء الصفقة الأوكرانية الأميركية حول المعادن النادرة: "غباء زيلينسكي وأقول هذا بصراحة يكمن في أنه سمح بنفسه بأن يتم التلاعب به من قبل الأوروبيين الغربيين الذين لا يعرفون إلى أين يتجهون، هل نحو هتلر أم نحو اللا شيء؟، إنهم يقاتلون إخوتهم السلافيين وفي النهاية يقدمون أوكرانيا للولايات المتحدة، حماقة!".ويأتي هذا التصريح بعدما أفادت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء، بأن أوكرانيا وافقت على شروط جديدة لصفقة المعادن النادرة مع الولايات المتحدة بعد أن تخلت واشنطن عن مطالبتها باسترداد 500 مليار دولار.وفي بداية شباط الجاري، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تتوقع من أوكرانيا تقديم ضمانات لتوريد المعادن الأرضية النادرة مقابل المساعدة المالية والعسكرية التي يقدمها واشنطن.وبحسب وسائل إعلام أميركية، ينص مشروع الاتفاقية حول استثمار الموارد الطبيعية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، الذي نشر يوم الاثنين، على تحويل الأخيرة نصف عائداتها إلى صندوق خاص، وحسب مشروع الاتفاقية، فإن الولايات المتحدة ستكون الجهة المستفيدة الوحيدة من هذا الصندوق.ويشير المشروع إلى أن "مساهمة أوكرانيا ستبلغ 50% من العائدات التي تحصل عليها من بيع الموارد الطبيعية، وكذلك من البنية التحتية وغيرها من أصول البلاد، حتى يصل إجمالي حجم موارد الصندوق إلى 500 مليار دولار"، ويفترض أن مساهمة أوكرانيا ستكون أكبر من المساهمة الأميركية بضعفين. وتقضي الاتفاقية بأن الصندوق سيعمل كهجة تجارية تحت إدارة وزارة الخزانة ووزارة التجارة الأمريكيتين ومكتب نائب الرئيس الأميركي. (روسيا اليوم)