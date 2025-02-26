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عربي-دولي

بعد تهديدها بقتل مرضى إسرائيليين.. القبض على عاملة في قطاع الصحة بأستراليا

Lebanon 24
26-02-2025 | 01:49
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أعلنت الشرطة الأسترالية، الأربعاء، أنها ألقت القبض على عاملة في قطاع الصحة، بعدما هددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأنها "سترفض علاج المرضى الإسرائيليين وستقوم بقتلهم".

ويظهر الفيديو، الذي نشر على "تيك توك" قبل أسبوعين، مشادة كلامية تم اختصارها بين رجل وامرأة يرتديان زي الجهة الحكومية المسؤولة عن قطاع الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز داخل مستشفى بانكستاون في جنوب غربي سيدني، وبين مؤثر إسرائيلي.
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وظهر في المقطع اثنان من العاملين الصحيين وهما يوجهان تعليقات معادية للإسرائيليين. وتم حذف الفيديو بعد 12 ساعة فقط من نشره، وأطلقت الشرطة تحقيقا في اليوم نفسه، وتم إيقاف العاملين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

وألقت الشرطة القبض على المرأة 26 عاما يوم الثلاثاء، ووجهت إليها تهما تشمل التهديد بالعنف ضد مجموعة معينة، واستخدام وسائل الاتصال لتهديد بالقتل، إضافة إلى التحريض على المضايقة والإساءة، وفقا لبيان صادر عن الشرطة. ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة اليوم الأربعاء.

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن العامل الصحي الآخر، الذي ظهر في الفيديو، لم يتم توجيه تهم له حتى الآن لكنه لا يزال قيد التحقيق. (سكاي نيوز)
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