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عربي-دولي

"لم الشمل".. اتفاق لتبادل الأطفال بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
26-02-2025 | 02:35
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قالت ماريا لفوفا-بيلوفا، مفوضة الرئاسة الروسية لحقوق الطفل لوكالة الإعلام الروسية في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء إن موسكو تعمل على إعادة 16 طفلا إلى روسيا من أوكرانيا وتخطط للمّ شمل 10 أطفال أوكرانيين مع أسرهم.
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وصرحت لفوفا-بيلوفا في مقابلة مع الوكالة قائلة "لدينا تفويض رسمي رئاسي واضح بأن نعمل فقط مع الممثلين القانونيين كاملي الأهلية، أي الأقارب والآباء الذين لديهم سلطة قانونية ويمكنهم رعاية أطفالهم".

وأضافت أنه من خلال هذه القنوات، تم في الوقت الحالي لم شمل 95 طفلا مع أقاربهم في أوكرانيا، وعاد 17 طفلا إلى روسيا.
وأجرت موسكو وكييف عدة عمليات تبادل للأطفال من أجل لم شملهم مع عائلاتهم منذ الغزو الروسي الشامل على أوكرانيا في شباط 2022.

ووفق بيانات وزارة إعادة الإدماج الأوكرانية، أعادت كييف 1277 طفلا حتى الآن، بما في ذلك من خلال وكالات غير حكومية ومبادرات مستقلة.
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