موقع أميركي يكشف: تخلي ترامب عن أوكرانيا يصب في صالح إيران

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ذكر موقع "The Dispatch" الأميركي أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب لطالما كان مناهضاً لإيران وداعماً قويا لإسرائيل. وشهدت ولايته الأولى انحرافات جريئة عن التفكير الجماعي المؤسسي، بما في ذلك اغتيال الجنرال في الحرس الثوري الإسلامي قاسم سليماني وإبرام اتفاقيات إبراهيم، لكن التسرع في الدخول في مفاوضات مضللة مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا قد يؤدي إلى ارتكاب خطأ كارثي غير مبرر وهو تعزيز قوة الجمهورية الإسلامية.في الواقع، إذا كان ترامب يريد حقًا الاستمرار في سياسته تجاه إيران، فإن ضمان هزيمة روسيا في أوكرانيا هو المسار الوحيد للمضي قدمًا".وبحسب الموقع، "يرتبط "محور المقاومة" بإيران، لكن روسيا هي الممكِّن الرئيسي للجمهورية الإسلامية، ولا يوجد محور مقاومة من دون سخاء الكرملين. عندما ردت إسرائيل على حزب الله العام الماضي، اكتشف الجيش الإسرائيلي أمرًا مثيرًا للقلق، وهو أن ما يصل إلى 70 في المائة من أسلحة حزب الله التي استولت عليها القوات الإسرائيلية في لبنان كانت روسية الصنع. وفي الواقع، لم تكن هذه أيضًا من بقايا الحرب الباردة، إنما تم تصنيع بعض الأسلحة المضبوطة في عام 2020. والأمر الأكثر خطورة هو أن روسيا تساعد إيران بنشاط في سعيها للحصول على الأسلحة النووية على نحو متزايد. فبعد عقود من الدعم الفني، تعمل روسيا الآن على التدخل السياسي لصالح إيران في المسألة النووية. ووفقا لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فإن روسيا "عملت على حماية إيران من مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المواقع النووية المشتبه بها". وإذا استمر التحالف النووي بين روسيا وإيران في تحقيق أهدافه، فقد يؤدي ذلك إلى قلب أحد أهداف السياسة الخارجية المميزة لترامب رأسا على عقب وتعريض حياة الملايين من الأميركيين والإسرائيليين للخطر".وتابع الموقع، "في أوكرانيا، وجدت إيران أرض اختبار لأدواتها القاتلة. إن طائرات شاهد من دون طيار الإيرانية الصنع التي استخدمت في القتل في أوكرانيا هي من نفس النوع والطراز الذي استخدمته طهران في الهجوم الصاروخي الضخم الذي استهدف إسرائيل في نيسان الماضي. وقد تم إطلاق حوالي 2000 طائرة من دون طيار إيرانية على أوكرانيا في العام الأول من الغزو الكامل وحده. حتى أن إيران أرسلت أفرادًا عسكريين إلى شبه جزيرة القرم لتدريب القوات الروسية على استخدام هذه الأسلحة. وتخطط روسيا وإيران للعبة طويلة المدى. في كانون الثاني، وقعت الدولتان اتفاقية تصفانها بأنها معاهدة شراكة استراتيجية شاملة. وتضع هذه الاتفاقية الأساس لعلاقات أعمق بين موسكو وطهران على مدى السنوات العشرين المقبلة، وتغطي كل شيء من التعاون العسكري والعلمي إلى تكثيف العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية في مواجهة العقوبات الغربية".وأضاف الموقع، "رغم أن هذا التقارب بين روسيا وإيران مثير للقلق، فإن التعاون بين هذين النظامين كان ليكون أكثر فتكاً لولا أوكرانيا. فقد كانت القوات الأوكرانية بمثابة حصن منيع ضد تحالف الدكتاتوريين، حيث منعت الموارد الروسية من التدفق إلى طهران ووكلائها في الشرق الأوسط، بل إنها قلبت الطاولة حتى في ساحات معارك أخرى. ففي حين كانت تخوض حربها الوجودية ضد روسيا، أرسلت أوكرانيا طائرات من دون طيار ومشغلين لدعم المتمردين الذين أسقطوا بشار الأسد في سوريا، وحرمت إيران وحزب الله من قاعدة على الحدود الشمالية لإسرائيل. ومن شأن روسيا المهزومة أن تخلق حلقة ضعيفة في المحور الإيراني. وسوف تكون أوكرانيا المنتصرة شريكاً أكثر فائدة للولايات المتحدة وإسرائيل. ومن أجل تعزيز المصالح الأمنية الأميركية الإسرائيلية المشتركة، فإن كييف حليف يستحق الاستثمار إلى حد كبير".وبحسب الموقع، "على مدى ما يقرب من عقد من الزمان، أشار الرئيس ترامب بشكل صحيح إلى التهديد الذي تمثله إيران للولايات المتحدة وإسرائيل. وعند عودته إلى منصبه، أعلن الرئيس على الفور عن نيته استئناف "الضغط الأقصى" على إيران. وتشكل ولايته الثانية فرصة لتحويل هذه الرؤية إلى عمل بموقف قوي لصالح المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، ولكن ينبغي للإدارة أن تدرك أن الأميركيين والإسرائيليين لن يكونوا في مأمن من التهديد الإيراني طالما أُعطيت روسيا حرية التصرف لدعم الجمهورية الإسلامية. ولا يمكن للنظام الإيراني أن يعمل بدون محسنين سخيين، وهو الدور الذي تلعبه روسيا بكل سرور. إن إعطاء أوكرانيا ما تحتاجه لمنع توسع المحور الروسي الإيراني ليس صدقة، بل هو ببساطة الرافعة الأكثر فعالية لحملة الضغط الأقصى التي يشنها ترامب".