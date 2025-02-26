بينهم ضابط كبير.. الكشف عن حصيلة ضحايا تحطم الطائرة العسكرية قرب أم درمان

أكدت مصادر عسكرية وطبية الأربعاء، مصرع 20 شخصا بينهم ضابط كبير بحادث تحطم الطائرة العسكرية قرب قاعدة وادي سيدنا الجوية في أم درمان شمال غرب العاصمة السودانية الخرطوم.



وقالت مصادر عسكرية إن من بين القتلى اللواء بحر أحمد، وهو من أبرز قادة الجيش الذين قادوا العمليات العسكرية في العاصمة الخرطوم.



وقال الجيش السوداني يوم الثلاثاء في بيان إن عددا من العسكريين والمدنيين قتلوا في الحادث، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

🛑 أولى فيديوهات حادث تحطم طائرة الأنتنوف العسكرية فى أمدرمان قبل نحو ساعة من الآن.

و التى لم يصدر أى تصريح رسمى بشأنها حتى الآن، و تعتبر هذه الطائرة الثانية التى تتحطم للجيش خلال 48 ساعة، حيث تحطمت الأولى فوق سماء نيالا بجنوب دارفور و راح ضحيتها قائد عمليات القوات الجوية للجيش. pic.twitter.com/SJWEerkLOn — أنقذوا السودان Save Sudan 🇸🇩 (@blackboy) February 25, 2025 Advertisement

وذكر في بيان: "تحطمت إحدى طائراتنا أثناء إقلاعها من مطار وادي سيدنا مساء الثلاثاء واحتسبنا عددا من القتلى والمصابين عسكريين ومدنيين، جرى إسعاف المصابين بينما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بموقع تحطم الطائرة بالإسكان الحارة 75".



وأوضح مصدر عسكري في الخرطوم أن الطائرة تحطمت نتيجة "خطأ فني"، مما أسفر عن مقتل عدد من الضباط الذين كانوا على متنها.



وأعلنت السلطات فتح تحقيق فوري للوقوف على الأسباب الدقيقة للحادث، وسط ترجيحات أولية بأن عطلا فنيا كان وراء سقوط الطائرة. (روسيا اليوم)