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الفاتيكان: البابا في حال حرجة لكنه أمضى ليلة هادئة

Lebanon 24
26-02-2025 | 05:28
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 أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس الذي يعالج في المستشفى من التهاب رئوي وفي حال صحية حرجة "أمضى ليلة هادئة ويأخذ قسطا من الراحة".

وجاء في بيان مقتضب للكرسي الرسولي صدر في اليوم الثالث عشر من دخوله المستشفى، نقلته  وكالة "فرانس برس":"أمضى البابا ليلة هادئة وهو يأخذ قسطا من الراحة الآن".
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وكان بيان سابق نُشر حول حالته الصحية مساء امس، أفاد بأن "الحال السريرية للحبر الأعظم تبقى حرجة لكنها مستقرة".
 
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