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إقتصاد

السعودية جمعت نحو 2.4 مليار دولار من بيع سندات

Lebanon 24
26-02-2025 | 06:19
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قال المركز الوطني السعودي لإدارة الدين إن المملكة جمعت نحو 2.36 مليار دولار من بيع سندات خضراء مقومة باليورو لأجل سبع سنوات وسندات تقليدية لأجل 12 عاما.

وذكر المركز أن الإصدار قُسم لسندات خضراء بقيمة 1.5 مليار يورو وسندات تقليدية بقيمة 750 مليون يورو. واجتذب طلبات اكتتاب بنحو 10 مليارات يورو مما يعكس شهية قوية من المستثمرين. (سكاي نيوز)
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