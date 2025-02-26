مكتب نتنياهو: التوصل إلى اتفاق لتسليم جثث 4 رهائن إسرائيليين

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوصل إلى اتفاق مع الوسطاء من أجل تسليم جثث 4 رهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة.



من جانبها، أعلنت حماس أن "موعد تبادل رفات الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين سيُعلن في الوقت المناسب". (سكاي نيوز)

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