توقيف ريهام سعيد في المطار... وهذا ما طلبته من سفارة بلادها

وجهت الإعلامية المصرية ريهام سعيد استغاثة للسفارة المصرية بعد توقيفها.

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وقالت ريهام عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": من فضلكوا حد يتصل بالسفارة المصرية.. نادر صعب استخدم نفوذه و موقفني في المطار وأنا جاية أحضر الجلسة".وكان صعب اتّهم سعيد بالنصب عليه، وأشار إلى أنها لم تدفع له المستحقات المالية كاملةً مقابل إجراء عملية لها، وأنها ادعت كذبا أنه تسبب في تشويه وجهها لتجنب دفع باقي المبلغ.(روسيا اليوم)