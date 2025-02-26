لهذا السبب.. إسرائيل تسعى للحصول على سلاح جديد

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تسعى للحصول على المقاتلة الأميركية الجديدة F-15EX Eagle II، وذلك بهدف الحفاظ على تفوق سلاح الجو الإسرائيلي على نظيره المصري.

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وذكر موقع "nziv" الإخباري الإسرائيلي، المقرب من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أن تقارير حديثة أفادت بأن مصر على وشك إبرام صفقة مع الصين لشراء طائرات مقاتلة حديثة من الجيل الخامس، بالإضافة إلى صواريخ جو-جو بعيدة المدى تتراوح بين 150 و200 كيلومتر. وأشار الموقع إلى أن هذه الصفقة قد تسمح لمصر بالقضاء على التفوق الجوي الإسرائيلي في سماء الشرق الأوسط.وأضاف التقرير أن مصر تعتقد أن الطائرة المقاتلة الصينية الجديدة، التي تم عرضها في سماء الشرق الأوسط، إلى جانب رادارها وصواريخها بعيدة المدى، ستسمح لقواتها الجوية بمهاجمة المقاتلات الإسرائيلية من مسافة آمنة دون التعرض لأنظمة الأسلحة الإسرائيلية. ومع ذلك، زعم الموقع أن مصر "أخطأت" في فهم الفكر الإسرائيلي الذي يعمل على تأمين تفوقه العسكري في المنطقة.وأوضح التقرير أن إسرائيل تفحص بعناية كل نظام سلاح جديد يظهر في الدول التي تدعم أعداءها، خاصة إذا كان يشكل تهديدًا لتلك التفوق. كما أشار إلى أن إسرائيل مارست ضغوطًا لسنوات على الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، لمنعها من تزويد مصر بأنظمة أسلحة قد تهدد تفوقها العسكري.وأضاف الموقع أن إسرائيل تسعى لتحطيم الطموحات المصرية من خلال الحصول على طائرات F-15EX، التي تم تطويرها لتلائم احتياجات إسرائيلية محددة. وتتميز هذه الطائرة بأنظمة رادار بعيدة المدى وصواريخ جو-جو متطورة، مما يعزز قدراتها في تحقيق التفوق الجوي.من جهتها، أشادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بقدرات طائرة F-15EX، مؤكدة أنها فعالة في مهام التفوق الجوي حتى عند تشغيلها جنبًا إلى جنب مع طائرات الجيل الخامس. وأشار تقرير البنتاغون إلى أن الطائرة أثبتت كفاءتها في مهام الدفاع الجوي والهجوم المضاد، بالإضافة إلى مهام الهجوم الجوي-الأرضي.وحتى الآن، تم تسليم ست طائرات من طراز F-15EX إلى القوات الجوية الأميركية لأغراض تجريبية، بما في ذلك نسخة مقاتلة. وأكد التقرير أن الطائرة نجحت في اختبارات ضد طائرات الجيل الخامس المعادية، مما يعزز مكانتها كخيار استراتيجي لإسرائيل في مواجهة التحديات الجوية الحديثة. (روسيا اليوم)