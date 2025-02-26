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عربي-دولي

خطط لها مواطن من آسيا الوسطى... الأمن الروسي يحبط هجمات إرهابية في ستافروبول

Lebanon 24
26-02-2025 | 08:31
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أعلن مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية في ستافروبول، خطط لها مواطن من آسيا الوسطى بتكليف من المخابرات الأوكرانية.

وجاء في بيان الأمن الروسي: "أحبط رجال الأمن الفيدرالي في ستافروبول سلسلة من الأعمال الإرهابية التي خطط لها مواطن من إحدى دول منطقة آسيا الوسطى. المذكور من أنصار منظمة شبه عسكرية إرهابية أوكرانية. الإرهابي الذي تصرف بتكليف وتنسيق من مشرف موجود في أوكرانيا، كان يعد لشن هجمات في ستافروبول باستخدام زجاجات المولوتوف على مباني تابعة لوزارة الداخلية، ووزارة حالات الطوارئ، والمفوضية العسكرية، والمستشفى العسكري، وإدارة المنطقة الصناعية في ستافروبول".
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وقام الإرهابي بالتجسس على المواقع التي كان سيستهدفها، وحصل على المكونات والمواد الكيميائية اللازمة لتصنيع الأجهزة الحارقة. وخطط المجرم للفرار لأوكرانيا بعد تنفيذه للهجمات الإرهابية.

وأشار البيان إلى أن بفضل التدابير العملياتية تم تحديد هوية الإرهابي واعتقاله بسرعة. وفي مكان إقامته، تم العثور على زجاجات جاهزة للاستخدام تحتوي على خليط حارق، وكذلك وسائل الاتصال التي كان يستخدمها المجرم للتواصل مع المشرفين عليه.

ووفقا للبيان، تم توجيه التهم إلى المعتقل بموجب الجزء الأول من المادة 30، والفقرة "أ" من الجزء الثاني من المادة 205 ("العمل الإرهابي") من قانون العقوبات الجنائية الروسي.
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