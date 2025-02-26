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الليلة.. أبو عبيدة يعلن عن أسماء 4 أسرى إسرائيليين سيتم تسليم جثامينهم

Lebanon 24
26-02-2025 | 11:49
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أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة مساء اليوم، عن أسماء 4 أسرى إسرائيليين سيتم تسليم جثامينهم الليلة في إطار صفقة التبادل.
 
 
وذكر أبو عبيدة في بيان أنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين التالية أسماؤهم: اتساحي عيدان، ايتسيك الجريط، أوهاد يهلومي، شلومو منصور."
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وبحسب القناة 14 الإسرائيلية، ستتم عملية التبادل الساعة 11 مساءً. وأوضحت مصادر أن تسليم الجثامين الأربعة سيتم عبر الصليب الأحمر، الذي سينقلها إلى الجانب المصري من معبر رفح، ومن هناك ستنقل إلى الجانب الإسرائيلي، ثم إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير قرب تل أبيب. كما أكدت المصادر أن عملية التسليم ستتم دون أي مراسم من طرف حركة حماس.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس أنها ستسلم جثث الأسرى الأربعة بالتزامن مع إفراج إسرائيل عن سابع دفعة من الأسرى الفلسطينيين، الذين تأخر إطلاق سراحهم الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى الإفراج عن الأطفال والنساء المعتقلين من غزة. وأكدت حماس التزامها بالعملية، مشددة على حرصها على إتمام الاتفاق وضمان التزام الاحتلال الإسرائيلي به.

وأشار المسؤولون إلى أن عملية التبادل القادمة ستتم "بآلية جديدة" لضمان تنفيذ إسرائيل للاتفاق، مع تأكيد حماس أنها جاهزة للمضي قدماً في المراحل المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار. (روسيا اليوم)
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