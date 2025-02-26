12
o
بيروت
13
o
طرابلس
10
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
7
o
بشري
9
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الليلة.. أبو عبيدة يعلن عن أسماء 4 أسرى إسرائيليين سيتم تسليم جثامينهم
Lebanon 24
26-02-2025
|
11:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة مساء اليوم، عن أسماء 4 أسرى إسرائيليين سيتم تسليم جثامينهم الليلة في إطار صفقة التبادل.
وذكر أبو عبيدة في بيان أنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين التالية أسماؤهم: اتساحي عيدان، ايتسيك الجريط، أوهاد يهلومي، شلومو منصور."
Advertisement
وبحسب القناة 14 الإسرائيلية، ستتم عملية التبادل الساعة 11 مساءً. وأوضحت مصادر أن تسليم الجثامين الأربعة سيتم عبر الصليب الأحمر، الذي سينقلها إلى الجانب المصري من معبر رفح، ومن هناك ستنقل إلى الجانب الإسرائيلي، ثم إلى معهد الطب العدلي في أبو كبير قرب تل أبيب. كما أكدت المصادر أن عملية التسليم ستتم دون أي مراسم من طرف حركة حماس.
وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس أنها ستسلم جثث الأسرى الأربعة بالتزامن مع إفراج إسرائيل عن سابع دفعة من الأسرى الفلسطينيين، الذين تأخر إطلاق سراحهم الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى الإفراج عن الأطفال والنساء المعتقلين من غزة. وأكدت حماس التزامها بالعملية، مشددة على حرصها على إتمام الاتفاق وضمان التزام الاحتلال الإسرائيلي به.
وأشار المسؤولون إلى أن عملية التبادل القادمة ستتم "بآلية جديدة" لضمان تنفيذ إسرائيل للاتفاق، مع تأكيد حماس أنها جاهزة للمضي قدماً في المراحل المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
03:50 | 2025-02-26
26/02/2025 03:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال 48 ساعة.. هذا ما حصل داخل أسواق الذهب اللبنانية
Lebanon 24
خلال 48 ساعة.. هذا ما حصل داخل أسواق الذهب اللبنانية
15:27 | 2025-02-25
25/02/2025 03:27:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان معروف بعد معاناة مع المرض
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان معروف بعد معاناة مع المرض
11:42 | 2025-02-26
26/02/2025 11:42:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت بغاية الجمال.. ابنة كارين رزق الله وفادي شربل حديث الجمهور ووالدتها تحتفل بعيد ميلادها (صورة)
Lebanon 24
بدت بغاية الجمال.. ابنة كارين رزق الله وفادي شربل حديث الجمهور ووالدتها تحتفل بعيد ميلادها (صورة)
03:43 | 2025-02-26
26/02/2025 03:43:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. حادث جديد في موقع وفاة جورج الراسي وتكرار المأساة
Lebanon 24
بالصورة.. حادث جديد في موقع وفاة جورج الراسي وتكرار المأساة
14:57 | 2025-02-25
25/02/2025 02:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:25 | 2025-02-26
استطلاع: الدعم الشعبي الأميركي لإسرائيل انخفض إلى أدنى مستوى له
13:03 | 2025-02-26
"الإنفاق الحكومي مرتفع".. ماسك يحذر من إفلاس أميركا
12:10 | 2025-02-26
ترامب: سنستعيد الأموال التي منحناها إلى أوكرانيا
12:00 | 2025-02-26
"آيه بي سي نيوز": ترامب يفرض ضغوطات مكثفة على زيلينسكي
10:47 | 2025-02-26
بوتين: التبادل التجاري بين روسيا وإفريقيا ارتفع 10%
10:45 | 2025-02-26
مصر: المقترحات المتداولة بشأن مستقبل غزة تعتبر "أنصاف حلول"
فيديو
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
04:27 | 2025-02-26
26/02/2025 20:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
03:50 | 2025-02-26
26/02/2025 20:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يمحيها من الوجود: حلول لتدمير الكويكبات المهددة للأرض.. منها القنابل الذرية! (فيديو)
Lebanon 24
قد يمحيها من الوجود: حلول لتدمير الكويكبات المهددة للأرض.. منها القنابل الذرية! (فيديو)
00:41 | 2025-02-26
26/02/2025 20:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24