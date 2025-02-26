ترامب: سنستعيد الأموال التي منحناها إلى أوكرانيا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده ستوقع على اتفاق بشأن المعادن النادرة مع أوكرانيا، معلنًا عن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن يوم الجمعة المقبل.



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من جانبها، أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلاً عن مسؤولين أوكرانيين أن كييف أصبحت جاهزة لتوقيع الاتفاقية التي تشمل تطوير الموارد المعدنية، بما في ذلك النفط والغاز، مع الولايات المتحدة. وأضاف ترامب خلال ترؤسه أول اجتماع حكومي له بحضور إيلون ماسك، أن الاتفاق سيشمل المعادن النادرة وأمور أخرى، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستستعيد الأموال التي دفعتها إلى أوكرانيا خلال حربها مع روسيا.من جانبها، أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلاً عن مسؤولين أوكرانيين أن كييف أصبحت جاهزة لتوقيع الاتفاقية التي تشمل تطوير الموارد المعدنية، بما في ذلك النفط والغاز، مع الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن واشنطن تخلت عن مطلبها بالحصول على حصة من الإيرادات المحتملة التي قد تصل إلى 500 مليار دولار من استغلال هذه الموارد. وعلى الرغم من غياب ضمانات أمنية صريحة في الاتفاق، أكد المسؤولون الأوكرانيون أنهم تفاوضوا على شروط أكثر فائدة، مؤكدين أن الاتفاق جزء من رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة في ظل الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.