"الإنفاق الحكومي مرتفع".. ماسك يحذر من إفلاس أميركا

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حذر الملياردير إيلون ماسك، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من إفلاس الولايات المتحدة بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي.وقال ماسك، خلال أول اجتماع حكومي رسمي يحضره بوجود ترامب، إن "الإنفاق الحكومي مرتفع، وإذا ظل الحال على ما هو عليه ستفلس البلاد".وتابع ماسك: "يمكننا توفير ترليوني دولار من الميزانية السنوية، وأنا هنا لدعم الرئيس ومختلف الوزارات والوكالات لتحقيق هدف خفض الإنفاق".ولفت إلى أن الرئيس ترامب طالبه بأن يكون أكثر صرامة، معتبرا أن إجراءاته "تساعد على إصلاح النظام الحكومي"، لافتا إلى أنه واجه "الكثير من العقبات".وأضاف: "نود أن نمنح الموظفين الفيدراليين الفرصة للرد على استفساراتنا بشأن إنجازاتهم".