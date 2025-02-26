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عربي-دولي

استطلاع: الدعم الشعبي الأميركي لإسرائيل انخفض إلى أدنى مستوى له

Lebanon 24
26-02-2025 | 13:25
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كشف استطلاع رأي جديد أجراه معهد "غالوب"، أن نسبة شعبية إسرائيل لدى الجمهور الأمريكي انخفضت إلى 54%، وهو أدنى معدل منذ عام 2000.
وبحسب الاستطلاع، يرجع هذا الانخفاض في الدعم بشكل رئيسي إلى الانتقادات المتزايدة بين الديمقراطيين والمستقلين في أعقاب الحرب على قطاع غزة.
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وللمرة الأولى، فإن أغلبية الناخبين من حزب واحد لديهم موقف سلبي تجاه إسرائيل: حيث أعرب 60% من الديمقراطيين عن رأي غير متعاطف تجاه تل أبيب، حسبما جاء في الاستطلاع.
وأشارت استطلاعات رأي أخرى، إلى أن تصورات الأمريكيين بشأن إسرائيل تغيرت، بسبب زيادة التغطيات الإعلامية التي تسلط الضوء على الجانب الفلسطيني، كما أن جماعات حقوق الإنسان بدأت بتوصيف سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين بـ"الفصل العنصري".
كما تغيرت مواقف الجيل الجديد من الشباب الأمريكيين خاصة داخل الجامعات، وأصبح أكثر انتقادا للسياسات الإسرائيلية وأقل دعما لها مقارنة بالأجيال السابقة.
وفي استطلاع "بيو للأبحاث" 2023، فإن 50% من الديمقراطيين قالوا إنهم أكثر تعاطفا مع الفلسطينيين، مقارنة بـ38% فقط قالوا إنهم يدعمون إسرائيل.
وأظهر الشباب الأمريكي (18-34 سنة) تعاطفا متزايدا مع الفلسطينيين مقارنة بالأجيال الأكبر سنا. هذا التراجع يعكس تحولات أعمق في السياسة الأمريكية والمجتمع، مما قد يكون له تأثير طويل المدى على العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية.
(روسيا اليوم)
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